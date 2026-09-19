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Общество 19 сентября 2026 10:19

«Я люблю свою страну»: ветеран спецоперации проголосовал в Бавлах

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«Я люблю свою страну»: ветеран спецоперации проголосовал в Бавлах

Во второй день голосования на избирательном участке №1024 в Бавлах проголосовал ветеран специальной военной операции Ильвир Карипов. На участок он пришел вместе с супругой Гульназ и тремя дочерьми.

Ильвир Карипов был мобилизован в 2022 году. Во время спецоперации служил пулеметчиком и командиром взвода, получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в Донецке.

Около года проходил реабилитацию в госпиталях. Сейчас продолжает работать в нефтяной отрасли, оказывает помощь фронту и участвует в патриотических мероприятиях.

«Я участвую на выборах, потому что люблю свою страну, люблю свой город, район. Это наше будущее, поэтому я не могу оставаться в стороне. Сегодня со мной жена Гульназ и три дочери», – сказал Ильвир Карипов.

Голосование в Бавлах проходит 18–20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.

Фото предоставлены Индирой Сайфуллиной.

#Выборы-2026
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