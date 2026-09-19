Степан Терехов объяснил поражение от «Сочи»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов прокомментировал поражение от ХК «Сочи» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По словам хоккеиста, главной причиной неудачи стал недостаток эмоций.

«Сегодня было слабо по эмоциям. Много сил оставили в играх с «Торпедо» и «Салаватом Юлаевым». Плюс поздние прилеты, которые тоже сказываются на восстановлении», — отметил Терехов.

Защитник также объяснил, почему казанцы вновь неудачно начали встречу:

«Все складывается воедино: не полностью восстановились, отсюда не хватило эмоций, и так сложился матч», – пояснил Степан.

Несмотря на красивые голы в исполнении «Ак Барса», Терехов признал превосходство соперника: «Голы хорошие, но если взять броски в створ, то нас перебросали. Реализация у нас не хуже — нас сегодня переиграли», – подчеркнул он.

Говоря о подготовке к следующему матчу, хоккеист подчеркнул важность восстановления: «Нужно вернуться домой без приключений и выходить на домашнюю игру с новыми силами», – резюмировал хоккеист.