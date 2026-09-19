Звезда «Великолепного века» рассказал о популярности у российских поклонниц

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», рассказал о впечатлениях от поездки в Россию и популярности у российских поклонниц. Об этом артист сообщил на полях Международного фестиваля молодежи.

Эргенч отметил масштаб мероприятия. «Знаете, эта энергия, нахождение здесь вместе с молодыми людьми всегда дарит мне надежду на лучшее в человечестве. Это так замечательно, что здесь проходит такой масштабный фестиваль, и я правда рад быть здесь», – подчеркнул актер.

Артист также продемонстрировал знание русского языка, вспомнив слова «спасибо» и «иди сюда».

Эргенч приобрел широкую популярность в России после выхода «Великолепного века». На вопрос о том, какой совет он мог бы дать российским мужчинам, чтобы женщины любили их так же сильно, актер ответил, что не считает себя вправе давать такие рекомендации.

«Я не в том положении, чтобы давать какие-либо советы российским мужчинам. В смысле, они живут здесь, они знают своих женщин, им лучше знать», – сказал Эргенч.