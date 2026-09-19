Блогер «Татар малай» пришел на выборы и решил участвовать в фотоконкурсе

Татарский блогер Ринат Галиахметов, известный как «Татар малай», пришел на избирательный участок вместе с семьей и опубликовал в социальных сетях кадры с голосования. Об этом сообщает «Интертат».

Галиахметов рассказал, что также решил принять участие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», в рамках которого разыгрывают три автомобиля и 33 смартфона iPhone 17. Блогер не исключил, что его семье может достаться автомобиль.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит 18, 19 и 20 сентября. В нем могут участвовать семьи из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию с хештегами #Всейсемьянавыборы и #ТатарстанАлга в период с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября.