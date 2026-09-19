Марат Самигуллин проголосовал на выборах вместе с супругой

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин вместе с супругой проголосовал на избирательном участке, расположенном в русско-татарской средней школе №150 Приволжского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Самигуллин рассказал, что участие в выборах стало для его семьи традицией, заложенной еще в детстве. По его словам, раньше в дни голосования организовывали торговлю и ярмарки, а его родители не пропускали ни одних выборов.

Сейчас из-за возраста родители Самигуллина уже не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. Накануне его мать связалась с избирательной комиссией и попросила организовать голосование на дому.

Этой традиции придерживается и семья руководителя регионального исполкома партии. Самигуллин отметил, что они стараются участвовать во всех выборах. Его сын сейчас находится в рядах Вооруженных сил России и голосует при воинской части.

Дочь Самигуллина работает в российской компании в Пекине и голосует при посольстве РФ. По словам Самигуллина, для него и его супруги как родителей важно, в какой стране будут жить их дети, поэтому они считают участие каждого человека в определении будущего страны значимым.

Самигуллин также рассказал о работе ситуационного центра, который действует в дни голосования при региональном отделении «Единой России». По его данным, утром все избирательные участки в Татарстане открылись вовремя.

Он также отметил высокую активность избирателей и выразил уверенность, что жители республики и на этих выборах будут активно участвовать в голосовании.

Кроме того, Самигуллин рассказал о предвыборной кампании партии в Татарстане. В частности, кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» проводили встречи с трудовыми коллективами. По оценке Самигуллина, встречи прошли организованно и при доброжелательном отношении участников.

Одной из основных тем кампании стала электронная Доска почета работников Татарстана. В городах и районах республики также проходили Фестивали труда и доблести, во время которых наиболее отличившимся работникам вручали сертификаты. Самигуллин отметил, что мероприятия собирали большое число участников и, по его оценке, получили положительный отклик у жителей.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» добавил, что в партии довольны проведенной избирательной кампанией и рассчитывают на ее результат.