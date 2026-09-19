На Украине поражена переправа, по которой перевозили военные грузы из Румынии

Армия России нанесла удар по понтонной переправе через Днестр в Одесской области, по которой перевозили военные грузы из Румынии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также были поражены два сухогруза с поставками для ВСУ в порту Черноморск и еще один – в порту Одесса.

Кроме того, в Киевской области был поражен логистический центр «Копылов Логистик Парк», который занимался хранением и распределением грузов из западных стран.