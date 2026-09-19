«Нельзя оставаться в стороне»: Альфред Валиев проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Депутат Казгордумы, участник СВО Альфред Валиев и его супруга Татьяна Валиева проголосовали сегодня утром на избирательном участке в школе №144 Приволжского района Казани.

«На выборы всегда ходим вместе, берем с собой внуков, но сегодня они на выезде. Участвовать в выборах очень важно, ведь они проходят во время СВО. Важно, что к нам присоединились четыре республики – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. У нас сегодня в парламент идут около 80 участников СВО со всей России, это герои нашей страны», – сказал он сразу после голосования.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Альфред Валиев отправился добровольцем в зону СВО в 60-летнем возрасте. Офицер стал заместителем командира диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». В первый раз подписал контракт в 2023 году.

«Я – офицер, и мой долг перед Родиной – находиться там. Быть здесь я не имею права. Нельзя оставаться в стороне. Нельзя допустить, чтобы запад взял над нами верх. У нас только один путь – победа», – сказал Валиев.

Первый и второй раз он служил по полгода. В ближайшее время отправится в третий раз по контракту на СВО на год.