Минниханов поручил держать ход выборов в Татарстане на постоянном контроле

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил держать ход голосования на выборах депутатов Государственной Думы на постоянном контроле. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Приоритетными задачами Минниханов назвал обеспечение безопасности и легитимности голосования. Он также призвал избирателей прийти на участки и принять участие в выборах.

По итогам первого дня голосования явка в Татарстане составила 36,8%. По России показатель достиг 29,45%.

Сегодня в Татарстане проходит второй день голосования. Выборы депутатов Госдумы продлятся до 20 сентября.