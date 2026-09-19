news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 10:06

Минниханов поручил держать ход выборов в Татарстане на постоянном контроле

Читайте нас в
Минниханов поручил держать ход выборов в Татарстане на постоянном контроле
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил держать ход голосования на выборах депутатов Государственной Думы на постоянном контроле. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Приоритетными задачами Минниханов назвал обеспечение безопасности и легитимности голосования. Он также призвал избирателей прийти на участки и принять участие в выборах.

По итогам первого дня голосования явка в Татарстане составила 36,8%. По России показатель достиг 29,45%.

Сегодня в Татарстане проходит второй день голосования. Выборы депутатов Госдумы продлятся до 20 сентября.

#Рустам Минниханов #Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

18 сентября 2026

Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

18 сентября 2026
Новости партнеров