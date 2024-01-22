Трудовая династия из Татарстана примет участие в зажжении символического семейного очага

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В московском парке ВДНХ завтра, 23 января, пройдет церемония «Огонь сердец наших». Многодетные семьи со всей России зажгут символический семейный очаг. Затем они привезут чаши с пламенем в свои регионы, официально дав старт Году семьи в России. Татарстан на торжестве представит трудовая династия Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов.

Помимо дружного семейства из Набережных Челнов, в церемонии также примут участие гости из Северной Осетии, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Коми, Якутии и других регионов.

Мероприятие пройдет на главной уличной сцене ВДНХ. Праздничный концерт начнется в 20.00, а зажжение лампад — после 21.00. Вход свободный.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Семья Гайфуллиных-Сафиных в течение двух дней представляла столичным гостям свою семейную историю, ремесло и культуру родного края на форуме «Родные-Любимые» в рамках выставки-форума «Россия». На стенде РТ они организовали яркую программу с песнями, танцами и традиционным татарским чаепитием. Трудовая династия также участвовала в различных конкурсах, мастер-классах, викторинах и лекциях. 21 января Гайфуллины пообщались со знаменитым фигуристом Ильей Аверхбухом. Подробнее о том, чем еще в минувшие выходные удивил посетителей ВДНХ татарстанцы, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».