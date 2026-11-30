Отдых постепенно превращается для многих людей в очередную задачу, которую необходимо выполнить по определенным правилам. Даже сон и восстановление сил начинают восприниматься как процессы, требующие контроля и максимальной эффективности. В итоге человек физически прекращает работать, но психологически продолжает находиться в напряжении. Одним из способов изменить такую ситуацию может стать регулярная практика йоги. Об этом рассказала сертифицированный инструктор хатха-йоги Федерации Йоги России Александра Королева.

По словам специалиста, в обычной жизни люди нередко воспринимают собственное тело исключительно с практической точки зрения: оценивают его выносливость, силу и внешний вид. Однако во время размеренных занятий йогой внимание переключается с достижений на внутренние ощущения.

«В повседневной жизни мы чаще оцениваем тело по функции: выдержит ли оно ещё один рабочий день, достаточно ли оно сильное, гибкое, подтянутое. Во время спокойной практики фокус меняется. Вместо вопроса "что я ещё могу сделать?" появляется другой: "что я сейчас чувствую?"», — сказала Королева в беседе с RT.

Королева отметила, что при офисном формате занятости людям бывает сложно разделять профессиональную деятельность и личную жизнь. Рабочие мысли продолжают занимать внимание даже после окончания трудового дня. Помочь организму перейти в состояние покоя способен определенный вечерний ритуал.

В качестве примера инструктор привела непродолжительный комплекс упражнений продолжительностью 10–15 минут. В него можно включить плавные движения позвоночником, позу ребенка (Баласану), наклоны из положения сидя, размеренное дыхание и несколько минут расслабления в Шавасане. При этом гораздо важнее заниматься регулярно, чем выполнять большое количество асан. Постепенно такая последовательность действий поможет организму воспринимать ее как окончание рабочего дня и начало отдыха.

Еще один принцип йоги заключается в согласовании движений с дыханием. Как пояснила собеседница RT, для этого необязательно осваивать сложные дыхательные техники — достаточно уделять несколько минут спокойному вдоху и более продолжительному выдоху.

Например, можно вдыхать в течение четырех счетов, а выдыхать за пять-шесть, ориентируясь на собственные ощущения. Главное — не пытаться добиться идеального результата, а научиться замечать естественный ритм дыхания и постепенно замедлять его.

Отдельное внимание Александра Королева уделила умению вовремя останавливаться и не доводить себя до переутомления. По ее мнению, этот навык важен не только во время физических упражнений, но и в повседневной жизни.

Показательным примером служит Шавасана — одна из основных поз йоги, предполагающая расслабление лежа на спине. В этом положении человеку не требуется выполнять упражнения, удерживать равновесие или добиваться каких-либо физических результатов. Однако именно отсутствие привычной активности может оказаться непривычным и даже дискомфортным для тех, кто постоянно занят делами.

Чтобы сделать практику более комфортной, инструктор рекомендует подкладывать валик под колени, закрывать глаза и постепенно направлять внимание от стоп к голове. Такой прием позволяет последовательно замечать напряженные участки тела и сознательно расслаблять их.