Необычайно быстрое сближение с человеком на сайте знакомств, который кажется идеальным кандидатом для отношений, может быть признаком мошенничества. Злоумышленники намеренно устанавливают эмоциональный контакт с потенциальной жертвой, чтобы со временем завоевать ее доверие и получить доступ к деньгам. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что романтические аферы отличаются продолжительным периодом подготовки. Мошенники способны поддерживать общение на протяжении нескольких недель или даже месяцев, постепенно усиливая эмоциональную привязанность собеседника.

«Романтическое мошенничество отличается от всех схем длительностью подготовки. Жертву готовят недели и даже месяцы. Вас должен насторожить идеальный мэтч, когда профиль на сайте отлично подходит для знакомства, общения или отношений», — сказал Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, аферисты нередко представляются военными, медицинскими работниками или сотрудниками IT-компаний, которые якобы находятся за рубежом. Они регулярно пишут потенциальной жертве, проявляют интерес к ее жизни, демонстрируют заботу и обсуждают совместное будущее. Таким способом преступники стараются создать впечатление серьезных намерений и сформировать эмоциональную зависимость.

Когда доверие установлено, злоумышленники переходят к финансовым просьбам. Сначала речь может идти о небольшой сумме, чтобы проверить готовность человека помочь. В дальнейшем запросы становятся более крупными. Получив деньги, мошенники прекращают общение и исчезают.