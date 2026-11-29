Внесение телефона в российскую базу IMEI-номеров не ограничит возможность пользоваться SIM-картами разных операторов связи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Регистрация IMEI не ограничивает возможность использования разных SIM-карт», – сказал Боярский.

Он уточнил, что владельцы зарегистрированных устройств смогут свободно менять SIM-карты и пользоваться услугами любых операторов связи.

База IMEI-номеров начнет работать в России с 1 марта 2027 года. Ее создание предусмотрено законом о дополнительных мерах защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, который ранее подписал Президент РФ Владимир Путин.

IMEI – это уникальный 15-значный номер устройства с поддержкой сотовой связи. Он присваивается телефону, планшету или умным часам на заводе-изготовителе и не может быть изменен.