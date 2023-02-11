С 1 марта у некоторых россиян снова вырастут счета за коммуналку

Потребляемые на общедомовые нужды (ОДН) коммунальные ресурсы собственники жилья с 1 марта будут оплачивать по-новому, из-за чего счета могут вырасти. Платить жильцы будут исходя из фактического потребления, если установлен счетчик. В случае же, если такого счетчика нет, то платить придется по измененным нормативам. Причем учитываться будет все – свет на каждом этаже, электричество, которое потребляет лифт и даже вода для мытья пола в подъезде, пишет «Парламентская газета».

Кабмин внес изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Они затрагивают потребление горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. В квитанциях появится не существовавший раньше норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды.

Если сейчас нормативы формируются исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов, то при новых правилах за основу будут браться показания счетчиков. В других случаях за основу возьмут нормативы. Причем их сможет изменить своим решением суд, если будет доказано, что их установили с нарушениями.

В Госдуме считают, что в некоторых регионах нормативы занижали, а разницу за услуги доплачивала управляющая компания. В этом уверена зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Она подчеркнула, что теперь за каждую лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому.