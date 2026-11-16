Экономист Чирков рассказал, как работает самозапрет на кредиты

В последнее время участились случаи, когда мошенники через взломанные аккаунты оформляют на людей микрозаймы и кредиты тайком. Одним из самых надежных способов обезопасить себя эксперты называют официальный самозапрет на выдачу кредитов.

По словам доцента факультета госуправления МГУ Максима Чиркова такая мера работает очень эффективно и помогает свести риск злоупотреблений к нулю.

«Это особенно актуально для микрофинансовых организаций, где проверки заемщиков часто проходят не так внимательно, как в крупных банках. Даже если человек в данный момент не планирует брать кредиты, оформление такого запрета дает сильное психологическое спокойствие», – отметил Чирков в беседе с «Татар-информом».

По словам эксперта, установить и снять самозапрет можно через портал «Госуслуг», а также через МФЦ: «Если вам срочно понадобится оформить кредит или заем, запрет можно снять достаточно оперативно. После обновления баз данных в личном кабинете появится соответствующее уведомление», – заключил эксперт.