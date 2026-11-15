Пострадали трое, жертв удалось избежать: Нижнекамск снова атаковали БПЛА

Татарстан снова подвергся массированной атаке беспилотниками ВСУ. Большую часть БПЛА удалось перехватить и сбить, однако несколько все же долетели до Нижнекамска, повредив объекты промзоны и жилой дом. Жизни троих пострадавших в данный момент ничто не угрожает, они находятся в больнице. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повреждены объекты промзоны и жилой дом

Сегодня утром ВСУ в очередной раз атаковали объекты на территории Татарстана. На этот раз нападению снова подвергся Нижнекамск. Пострадали несколько человек, погибших нет. В результате атаки БПЛА повреждены объекты промзоны города, а также многоквартирный жилой дом. Жертв удалось избежать благодаря оперативным и слаженным действиям при проведении эвакуации жильцов.

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал с 3 часов 10 минут. Позднее, в 3:55, была объявлена угроза атаки БПЛА на Набережные Челны, Чистополь, Нижнекамск, Елабугу, Заинск, Бугульму, Лениногорск, Альметьевск. В пять утра мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале попросил горожан оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности, сообщив также о работе ПВО.

Отбой режима беспилотной опасности в Татарстане произошел в половине девятого утра, временные ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ближе к девяти.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как сообщило Минобороны РФ, за эту ночь в России перехватили и уничтожили 533 вражеских БПЛА. Дроны, помимо Татарстана, были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Для эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения

Беляев сообщил также, что для обеспечения безопасного теплоснабжения в городе до 20:00 будет отключена горячая вода. Вся информация о произошедшем, по его словам, оперативно доводится до Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Для устранения последствий атаки были задействованы все необходимые экстренные службы.

Как выяснилось позднее, в результате атаки на Нижнекамск пострадали три человека. Они получили ранения средней степени тяжести, их жизни, по информации Минздрава РТ, ничто не угрожает. В данный момент они получают медицинскую помощь в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице.

Фото: соцсети Радмира Беляева

Мэр Нижнекамска посетил пункт временного размещения жителей пострадавшего дома, организованный на базе детского сада №68. По словам Беляева, для эвакуированных здесь предусмотрены горячее питание и комната отдыха, на месте находится медицинский работник.

«Все возникающие бытовые и организационные вопросы решаются на месте. Пункты продолжат работу столько, сколько потребуется», – отметил он.

«Главное сейчас – завершить необходимые работы, убедиться в полной безопасности здания и как можно скорее вернуть людей в свои квартиры»

Позже Радмир Беляев осмотрел место попадания беспилотника в жилой дом, где сейчас работают саперы и оперативные службы.

«Серьезных разрушений в доме нет, все жильцы были своевременно эвакуированы. Главная задача сейчас – завершить необходимые работы, убедиться в полной безопасности здания и как можно скорее вернуть людей в свои квартиры. Продолжается устранение последствий атаки и на объектах промышленной зоны. Ситуацию держу на личном контроле. Об оперативной обстановке регулярно докладываем Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Все необходимые работы по устранению последствий атаки продолжаются», – сообщил он.

«Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий. Раису республики Рустаму Минниханову регулярно докладывают всю оперативную информацию. Руководство района работает над устранением последствий атаки», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.