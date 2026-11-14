Выручка от животноводства в РТ за девять месяцев достигла 100,5 млрд рублей

За январь – сентябрь 2026 года сельхозпредприятия Татарстана получили 148 млрд рублей выручки от реализации продукции. На долю животноводства пришлось 100,5 млрд рублей, или 68% от общего объема. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, от продажи скота и птицы получили 44,4 млрд рублей, яиц – 7,6 млрд рублей. При этом выручка от реализации молока, несмотря на увеличение объемов производства, составила 85% к уровню 2025 года. Это связано со снижением закупочных цен более чем на 7 рублей.

Вместе с тем благодаря увеличению объемов реализации молока и свинины хозяйства получили дополнительно более 2,2 млрд рублей выручки.

За девять месяцев сельхозформирования республики увеличили производство молока на 75 тыс. тонн. Наибольший прирост обеспечили Кайбицкий, Мензелинский и Кукморский районы – на них пришлось 71% общего увеличения.

В то же время в 18 районах отмечается отрицательная динамика. Среди основных причин – сокращение поголовья коров, снижение продуктивности, а также проблемы с технологиями содержания и кормления животных.

Как отметил министр, за последние пять лет в республике существенно обновили инфраструктуру молочного животноводства. Если ранее половина дойного стада содержалась на привязи, то сейчас 73% коров доятся в специальных залах и с помощью роботов. За это время построили и реконструировали 147 современных молочных комплексов на 75 тыс. голов. Инвестиции составили 25 млрд рублей, объем господдержки сельхозформирований достиг 6,1 млрд рублей.

За пять лет производство молока в сельхозформированиях увеличилось на 389 тыс. тонн, или 35,8%.

Также Марат Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании. Благодаря погодным условиям в октябре уборка поздних культур шла высокими темпами. Полностью завершили работы 23 района.

На сегодняшний день остается убрать 24 тыс. га, в том числе 2,5 тыс. га подсолнечника и 21 тыс. га кукурузы. Наибольшие площади сохраняются в Нурлатском, Аксубаевском и Муслюмовском районах.

Уборку сахарной свеклы в республике завершили. Аграрии собрали более 2,6 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 513 центнеров с гектара. На сахарных заводах переработали 1,075 млн тонн сырья и заготовили 149 тыс. тонн сахара.