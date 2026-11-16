Атака дронов на Нижнекамск: что известно о пострадавших и последствиях удара

Накануне Нижнекамск вновь подвергся массированной атаке беспилотников. За последние полгода это уже третий случай, когда от ударов БПЛА пострадали жилые дома. Как развивались события 15 ноября, благодаря чему удалось избежать гибели людей, какую помощь оказывают пострадавшим и какие поручения дал Раис Татарстана – в материале «Татар-информа».





Скриншот с презентации

«Наш боец Росгвардии пришел в сознание»: что известно о пострадавших

Число пострадавших после массированной атаки беспилотников на Нижнекамск 15 ноября выросло до семи человек. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, позднее – о шести. Погибших нет.

«Шестерым Центральная районная больница оперативно оказала всю необходимую помощь. Один наш боец Росгвардии после операции находится в стационаре, пришел в сознание», – рассказал Беляев.

По словам мэра, избежать гибели людей удалось благодаря своевременной эвакуации сотрудников предприятий и жителей поврежденного дома. Он поблагодарил всех, кто помогал выводить людей в безопасные места. Управляющие компании, СТОСы и коммунальные службы Беляев призвал активнее участвовать в оповещении горожан об угрозе атак беспилотников.

К утру 16 ноября в Нижнекамске полностью восстановили отопление и горячее водоснабжение. После атаки подачу горячей воды временно прекратили, но уже к вечеру воскресенья специалисты «Татэнерго» восстановили давление в системе и начали повышать температуру теплоносителя. Ночью они запускали насосы и налаживали работу оборудования. Жителям домов, где тепло или горячая вода еще не появились, рекомендовали обратиться в управляющую компанию.

В районе поврежденных промышленных объектов и на прилегающих территориях продолжают регулярно проверять качество воздуха. По словам Беляева, результаты замеров не вызывают опасений.

Для жителей, чье имущество пострадало при атаке, открыли горячую линию в кол-центре ЖКХ. Сообщить о разбитых окнах, поврежденных автомобилях и другом ущербе можно по телефонам (8555) 351-072 и (8555) 351-000.

«Все обращения по остеклению, по порче автомобиля, имущества – они будут проработаны согласно тем регламентам, которые у нас приняты», – заверил Беляев.

Пять часов под угрозой атаки беспилотников

Утром воскресенья, 15 ноября, Закамская зона Татарстана подверглась массированной и продолжительной атаке беспилотников. В 3:10 в республике объявили режим беспилотной опасности. В 3:55 угрозу атаки БПЛА ввели в ряде городов, в том числе в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Чистополе и Альметьевске.

В Нижнекамске звучали сирены, работали силы противовоздушной обороны. В 5:15 мэр города Радмир Беляев обратился к жителям через свой канал в мессенджере «Макс».

«Дорогие нижнекамцы, прошу вас оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности! Прямо сейчас идет работа ПВО», – написал он.

В 7:03 Беляев вновь предупредил жителей о сохраняющейся угрозе атаки беспилотников и призвал следить за официальными сообщениями.

В 7:55 градоначальник сообщил об отбое воздушной тревоги в Нижнекамске. Спустя почти полчаса режим беспилотной опасности отменили на всей территории Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Дрон попал в квартиру, жильцов эвакуировали

Одним из наиболее серьезных последствий атаки стало попадание беспилотника в квартиру жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, а на место прибыли саперы и экстренные службы.

По словам мэра Радмира Беляева, серьезных разрушений дом не получил. Однако возвращаться в квартиры людям некоторое время не разрешали: специалистам предстояло обследовать здание и обезвредить беспилотник.

На время этих работ для эвакуированных открыли два пункта временного размещения. Первый организовали в детском саду № 68, где подготовили горячее питание, комнату отдыха и обеспечили дежурство медицинского работника. Второй пункт работал на базе Казанского инновационного университета. В 11:04 Беляев сообщил, что там находилась семья из четырех человек.

Мэр посетил пункт размещения и пообщался с жильцами. Позднее он рассказал, как организована помощь эвакуированным.

«Все возникающие бытовые и организационные вопросы решаются на месте. Пункты продолжат работу столько, сколько потребуется», – написал Беляев.

Тем временем в поврежденном доме продолжали работать саперы. Выяснилось, что боеприпас попавшего в квартиру беспилотника не сработал. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы обезвредить дрон и завершить необходимые проверки.

После обезвреживания беспилотника жителей начали возвращать в квартиры. К этому времени в доме восстановили электроснабжение и подачу воды, а специалисты готовились возобновить газоснабжение.

По данным городских властей, никто из жильцов поврежденного дома не пострадал.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов осмотрел поврежденные объекты и поручил помочь предприятиям

В тот же день в Нижнекамск прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Во время поездки он осмотрел поврежденные объекты промышленной зоны и жилой дом, где несколько часов работали саперы. О последствиях атаки руководитель республики рассказал в мессенджере «Макс».

«Посетили Нижнекамск. Сегодня он вновь подвергся жестокой массированной атаке. Помимо промышленной зоны пострадали и гражданские объекты. Один беспилотник влетел в квартиру, люди чудом не пострадали», – написал Раис.

После осмотра поврежденных объектов Минниханов встретился с представителями городских властей и экстренных служб в администрации Нижнекамска.

«На месте провели оперативное совещание. Руководство района и специальные службы устраняют последствия атаки. Трем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – добавил Минниханов.

На следующее утро обсуждение ситуации продолжилось по видеосвязи. Перед началом делового понедельника Минниханов провел еще одно оперативное совещание, на котором речь шла о восстановительных работах, безопасности жителей и помощи пострадавшим предприятиям.

«Рустам Нургалиевич дал соответствующие поручения в части организации всех необходимых мероприятий и оказания содействия, связанных с промышленным кластером», – рассказал Беляев.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

Как нижнекамцы сплотились после предыдущих атак

За последние полгода Нижнекамск уже трижды подвергался атакам БПЛА, в результате которых пострадали жилые дома.

В июне беспилотник попал в 12-этажный дом № 3 на улице Чабьинской. Серьезные повреждения получили четыре верхних этажа здания. По словам жильцов, между попаданием дрона и последовавшим взрывом прошло около семи минут. За это время люди успели предупредить соседей и покинуть квартиры.

«Все были дома – со своими животными, со своими детьми. В охапку хватали, выбегали, стучали соседям, кричали, пожилых вытаскивали. Мы все говорим спасибо Богу за эти семь минут», – рассказывала «Татар-информу» старшая по дому Татьяна Терешина.

13 сентября Нижнекамск вновь оказался под ударом дронов. Один из них попал в многоэтажку на проспекте Шинников, 71. В тот же день на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой обломки дерева, поврежденного беспилотником, попали в проезжавший автомобиль. Две находившиеся в нем девушки погибли, еще два человека получили тяжелые травмы.

После сентябрьской атаки нижнекамцы объединились, чтобы помочь пострадавшим и жителям поврежденных домов. К этой работе подключились сотрудники школ, представители территориального общественного самоуправления, волонтеры и соседи. В школе № 7 по инициативе директора Евгении Базеевой приняли семьи с маленькими детьми, организовали горячее питание и места для отдыха. Другие образовательные учреждения передавали раскладушки, спальные мешки и постельные принадлежности.

Тогда же в социальных сетях запустили флешмоб #ГордимсяНижнекамском, к которому присоединились жители разных районов Татарстана, общественные деятели и блогеры. Всего в рамках акции опубликовали около 500 сообщений, набравших в общей сложности порядка 30 тыс. просмотров. Так участники флешмоба выражали солидарность с нижнекамцами, пережившими атаки.