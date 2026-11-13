news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 13 ноября 2026 17:36

В Актанышском районе на концерте в поддержку бойцов СВО собрали 17,4 тыс. рублей

Читайте нас в
В Актанышском районе на концерте в поддержку бойцов СВО собрали 17,4 тыс. рублей
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Кузякино Актанышского района прошел благотворительный концерт творческого коллектива «Без бергә» («Мы вместе») в поддержку земляков – участников специальной военной операции. По итогам мероприятия удалось собрать 17,4 тыс. рублей и гуманитарную помощь. Об этом сообщили организаторы.

Концерт объединил местных жителей, которые пришли поддержать инициативу и внести свой вклад в помощь военнослужащим. В программе прозвучали песни и музыкальные композиции, посвященные любви к Родине, единству и взаимопомощи.

Собранные средства и гуманитарную помощь направят землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Организаторы поблагодарили участников концерта и односельчан за материальную и моральную поддержку. Они выразили надежду, что военнослужащие вернутся домой живыми и здоровыми.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

13 ноября 2026

Ушаков: Россия и США договорились о новой встрече по Украине

12 ноября 2026
Новости партнеров