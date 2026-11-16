Минниханов принял участие в заседании комиссии Госсовета России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники обсудили запуск нового инвестиционного цикла и привлечение средств в регионы. Заседание провел заместитель Председателя Правительства России Александр Новак.

По словам вице-премьера, необходимые предпосылки для активизации инвестиционной деятельности уже созданы. Так, в III квартале ВВП России вырос на 1%, обрабатывающая промышленность – на 2,5%, а машиностроение – почти на 12%. Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме в 2,2%, реальные располагаемые доходы населения увеличились почти на 3,5%.

Александр Новак подчеркнул, что главной задачей, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, является перезапуск инвестиционного цикла.

«Он должен быть обеспечен другим качеством инвестиций: технологиями, внутренним спросом, отдачей на вложенный капитал, и это задача не только федерального центра, но и регионов. Именно в субъектах инвестиционные решения создают новые объекты, инженерные сети, рабочие места», – отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На федеральном уровне вице-премьер обозначил три основных приоритета: внедрение таксономии в качестве сквозного фильтра господдержки, обеспечение предсказуемых условий для бизнеса в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, а также повышение загрузки уже созданной энергетической и транспортной инфраструктуры.

В числе возможных источников финансирования инвестиций Новак назвал фондовый рынок и зарубежный капитал, прежде всего из дружественных стран.

Кроме того, он призвал руководителей регионов ускорить реализацию дорожных карт Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и повысить качество отбора инвестиционных проектов. Также субъектам рекомендовано активнее использовать региональный инвестиционный стандарт, казначейские инфраструктурные кредиты, особые экономические зоны и инвестиционный налоговый вычет.

Отдельное внимание вице-премьер обратил на необходимость адресной работы с российскими и зарубежными инвесторами.