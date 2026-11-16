Мэр Менделеевска потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с автобусами

В Менделеевске возникли сложности с организацией городских пассажирских перевозок. Причина – острая нехватка водителей у частного перевозчика, обслуживающего маршруты. Ситуацию обсудили на рабочем совещании под руководством главы района Роберта Искандарова.

Для привлечения сотрудников перевозчик разместил объявления о вакансиях на различных площадках, однако пока решить проблему не удалось.

Роберт Искандаров подчеркнул, что бесперебойная работа общественного транспорта напрямую влияет на повседневную жизнь горожан. Он поручил ответственным службам совместно с перевозчиком оперативно проработать возможные варианты решения проблемы и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.

«Люди не должны оставаться без возможности вовремя добраться до работы, учебы, медицинских учреждений и домой. Общественный транспорт – это не вопрос удобства, а необходимое условие нормальной жизни города. Ситуация должна быть взята под жесткий контроль. Жду конкретных решений и результатов в кратчайшие сроки. Перекладывать ответственность и ограничиваться объяснениями причин недопустимо», – подчеркнул глава района.

По итогам совещания ответственным лицам поручено представить конкретный план действий и обеспечить контроль за его исполнением. Главная задача – восстановить стабильную работу городского общественного транспорта.