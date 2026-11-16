news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 ноября 2026 22:13

Боец ММА Шара Буллет заявил о желании стать двоеженцем

Читайте нас в

Российский боец MMA Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил о желании иметь несколько жен. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Спортсмен положительно ответил на вопрос о планах вступить во второй брак. По его мнению, мужчина может иметь нескольких жен, если способен обеспечивать их.

Шара Буллет также отметил, что считает заботу о семье религиозной заслугой. По его словам, подарки и заработок, которые он посвящает близким, являются милостью Всевышнего, за которую полагается вознаграждение. Боец добавил, что, по его убеждению, с увеличением числа жен растет и удел, дарованный Богом.

#боец мма
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

16 ноября 2026
Цифровое ЖКХ, ремесла и майдан: за что наградили города и села Татарстана

Цифровое ЖКХ, ремесла и майдан: за что наградили города и села Татарстана

16 ноября 2026
Новости партнеров