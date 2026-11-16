Абдулганиев ознакомился с работой социальных учреждений Новошешминского района

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев посетил Новошешминский район с рабочей поездкой. Он осмотрел начальную школу – детский сад, центральную районную больницу и мемориальный комплекс парка «Патриот», а также встретился с педагогами, учащимися и медицинскими работниками, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В начальной школе – детском саду, построенном в 1974 году, обучаются 117 школьников и воспитываются 22 дошкольника. Последний раз здание ремонтировали в 2010 году. Сейчас учреждению необходима замена окон и дверей, обновление систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также благоустройство игровых площадок.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Директор учреждения Ирина Лихачева отметила, что школе также не хватает современной техники и интерактивного оборудования. В этом году по республиканской программе здесь планируют отремонтировать пищеблок.

Абдулганиев также ознакомился с состоянием Новошешминской центральной районной больницы. Медучреждение обслуживает жителей 30 населенных пунктов района. В его структуру входят поликлиника, стационар, Зиреклинская участковая больница и 23 фельдшерско-акушерских пункта. Всего в ЦРБ работают 229 сотрудников.

Здание больницы построили в 1991 году, последний косметический ремонт проводили в 2012-м. В 2018 году капитально отремонтировали поликлинику, однако стационар пока не обновляли.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский сообщил, что вопросы капитального ремонта школы и больницы уже прорабатываются. Для обоих объектов подготовили проектно-сметную документацию, а их включение в республиканские программы планируют при поддержке руководства Татарстана.

В ходе поездки Фарид Абдулганиев также возложил цветы к мемориалу павшим воинам в военно-патриотическом парке «Патриот» в Новошешминске. Он отметил значение подобных пространств для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Подводя итоги поездки, Председатель Госсовета подчеркнул, что район развивается благодаря участию в республиканских и федеральных программах.

«Конечно же, есть вопросы проблемного характера, будем поднимать и решать их сообща с руководством республики и самими жителями», – подчеркнул глава парламента.