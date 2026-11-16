Носороги, белые медведи и ирбисы: кто появится в Казанском зооботсаде

Казанский зооботсад собирается расширять свою коллекцию, в том числе за счет носорогов, а также белых медведей и снежных барсов (в перспективе). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор зооботсада Асия Гиззатуллина, назначенная на этот пост в апреле этого года.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приезд слонов и жирафов и рост посещаемости

Руководитель зоопарка пояснила, что слоны из Лаоса и жирафы из Намибии необходимы для формирования размножающихся групп этих редких млекопитающих. «Мы хотим сохранить популяцию этих животных, они в Международной Красной книге. По сути, цель любого зоопарка – сохранение генетического разнообразия животных», – подчеркнула она.

При этом Гиззатуллина уточнила, что в новой части зооботсада, носящей название «Река Замбези», имеется очень хорошая инфраструктура, включая вольеры, входящие в число крупнейших в России. Так, площадь слоновника – около 6 тыс. кв. метров, а жирафятника – 2 тыс. кв. метров и еще примерно один гектар – уличная территория, где жирафы смогут гулять вместе с другими обитателями саванны).

Директор Казанского зооботсада заметила, что в процессе передачи двух слоних, получивших здесь имена Сахар и Удача, Премьер-министр Лаоса Салэмсай Коммасит интересовался (при посещении Казани для участия в саммите АСЕАН) происхождением прибывшего из Московского зоопарка слона Филимона, чтобы оценить возможное будущее животных, которых предстояло отправить в Россию (потом он спрашивал об их состоянии во время беседы с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, – прим. Т-и).

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

«Размножающаяся группа будет не сразу, а через несколько лет, потому что девочки еще юные – им пять-шесть лет. И потомство надеемся увидеть через несколько лет», – объяснила Асия Гиззатуллина, напомнив о международном статусе данного вопроса. Дело в том, что привезенные в Казань слонихи – это подарок Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита Президенту России Владимиру Путину.

Жирафы в свою очередь могут начать размножаться в Казани приблизительно через пару лет – им сейчас от года до двух, а входят в репродуктивный возраст они после четырех лет. «Понятно, что это будет зависеть от адаптации. Будет ли потомство оставаться у нас или отправляться в другие зоопарки, пока неизвестно», – констатировала она.

Отдельно директор Казанского зооботсада остановилась на организации транспортировки слонов и жирафов. Слонов в столицу Татарстана перевезли на грузовом самолете Ил-76. Его же решено было использовать и для перевозки жирафов из Намибии. Последнее оказалось еще более сложной задачей – не только из-за большого количества особей (их было восемь), но и из-за того, что последний до этого случай транспортировки жирафов в Россию авиационным транспортом имел место примерно 20 лет назад.

Фото: kzn.ru

«Наш зоопарк ждал жирафов семь лет. Именно тогда был построен специальный вольер для них. <...> Нам уже поступило два запроса на опекунство жирафов. В этом направлении тоже работаем», – детализировала ситуацию директор. И указала на роль работы команды учреждения, состоящей приблизительно из 170 человек, в успешном достижении поставленной цели.

По ее оценке, после приезда слонов и жирафов посещаемость в годовом выражении выросла вдвое (речь идет о данных за сентябрь и октябрь). Предполагается, что число гостей зооботсада по итогам 2026 года составит около 900 тыс. человек по сравнению с 854 тыс. в 2025-м.

Ведется и подготовка к передаче подаренных Рустамом Миннихановым Московскому зоопарку двух жирафов – самца Ники и самки Мари. «Сейчас температура низкая, и, возможно, перенесем транспортировку на весну. Мы в процессе переговоров», – объяснила специалист (именно такое решение и анонсировалось).

Фото: © «Татар-информ»

Ожидание носорогов и белых медведей

Асия Гиззатуллина подтвердила наличие планов по привозу носорогов, но заметила, что пока неизвестно, откуда именно будут доставлены эти животные и, соответственно, к какому конкретному виду будут принадлежать.

«И от того, откуда мы их привезем, будет зависеть, какой вид носорогов и какое количество к нам приедет. Если будет возможность привезти размножающуюся группу, то, конечно, мы это сделаем», – заверила она. И добавила, что приобретение двух особей одного пола не помешает организовать размножение, так как в других зоопарках России носороги содержатся.

Касаемо бегемотов директор зооботсада сказала, что пока планов по их привозу нет, так как тут уже обитает 43-летняя бегомотиха Захарья (в дикой природе эти животные доживают примерно до 40 лет).

«Мы очень ценим животных преклонного возраста. Любое животное должно жить в качественных условиях. Поэтому мы не думаем о привозе новых бегемотов, чтобы не было стресса для Захарьи», – акцентировала она.

Если в случае с бегемотами речь идет о комфорте уже обитающих в зоопарке животных, проблема с большими пандами в другом. «Они являются достоянием Китая. На данный момент у нас нет подходящих вольеров и договоренностей, чтобы это произошло. Конечно, в перспективе мы были бы не против», – подчеркнула Гиззатуллина (с 1984 года КНР перестала дарить больших панд в дипломатических целях и только предоставляет этих представителей медвежьих в аренду на десятилетний или меньший срок, – прим. Т-и).

«Но если говорить о более реальных планах, то это белые медведи и снежные барсы. Это те, кто точно нам интересен. Что касается белых медведей, отмечу, что для Казанского зоопарка это традиционная история. У нас в советское время много медвежат рождалось. И поэтому если мы создадим максимально хорошие условия, вольеры, то открыты к тому, чтобы они у нас появились», – анонсировала директор зооботсада.

Она пояснила, что для белых медведей необходимы достаточно большие площади, бассейны, водоочистные сооружения, охлаждающие системы. Такие вольеры могут быть размещены в новой части при ее расширении или в старой при ее реконструкции, но окончательного решения пока нет.

Стоит напомнить, что состояние обитавшего в Казанском зооботсаду белого медведя Терпея в 2023 году обеспокоило общественников, а прокуратура выявила нарушения в условиях его содержания. В октябре 2024 года хищника перевезли в Москву , где его состояние улучшилось. Терпей стал первым участником программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных», которая была инициирована на ежегодной конференции Союза зоопарков и аквариумов России.

Гиззатуллина также рассказала о поиске невесты капибары Паши и партнерш для трех самцов горилл, которые тоже обитают в зооботсаду. «<...> здесь нужно максимально правильно подойти с точки зрения безопасности животных и, возможно, работать с другими зоопарками, чтобы гориллы тоже могли дать потомство», – отметила она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Планы на снежных барсов и размножение соколов-балобанов

Особо директор Казанского зооботсада осветила предполагаемое участие учреждения в восстановлении российской популяции снежных барсов, которых в РФ осталось очень мало, всего 94 особи.

«Мы будем помогать увеличению популяции и только потом думать о том, чтобы они появились в нашем зооботсаду. Никто не говорит, что это следующий год. Возможно, это будет позже», – отметила она, уточнив, что никто не знает, сколько котят родится в конкретном году, да и вопрос определения конкретной локации, где можно было бы разместить ирбисов, пока только прорабатывается.

В этом контексте Асия Гиззатуллина напомнила, что сначала было принято решение о создании питомника по восстановлению популяции снежных барсов на Алтае, а затем аналогичный центр появился в Киргизии около озера Иссык-Куль. В работе первого центра, который курирует Министерство экологии Татарстана, принимают участие и сотрудники Казанского зооботсада.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сам же зоопарк уже сейчас готов помогать с восстановлением популяции соколов-балобанов – учреждение участвует в их реинтродукции на татарстанской территории. В этом году здесь появились на свет примерно 25 соколят. Двух птенцов из этого числа Раис Татарстана подарил Президенту Киргизии Садыру Жапарову на церемонии закрытия Игр кочевников.

Ранее «Татар-информ» сообщал о закрытии исторической части Казанского зооботсада на зиму начиная с 9 ноября. Новая часть зооботсада «Река Замбези» продолжает работать и в зимний период. Посещение доступно ежедневно с 8.30 до 17.00, но вход – только до 16.00.