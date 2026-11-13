Эксперты РТ назвали «Стройнеделю БРИКС» инструментом привлечения инвестиций в РФ

В «Казань Экспо» открылся первый форум «Строительная неделя БРИКС»: он объединил застройщиков, производителей стройматериалов, риелторов и покупателей недвижимости. На площадке работают компании из четырех стран, включая ОАЭ и Азербайджан, приехали 12 иностранных делегаций и 32 спикера из 17 стран, а деловая программа включает 340 спикеров и 123 события. На форуме уже зафиксировали подписание 85 соглашений.

Генеральный директор форума Илья Пискулин на пресс-конференции объяснил, что задача события – свести тех, кто строит и продает, с теми, кто покупает и инвестирует. По его словам, изначально республика ставила задачу сделать полезное событие, чтобы была прежде всего коммерческая энергия, поэтому на форуме представлены не только застройщики и производители, но и покупатели, а также риелторы: для них организован отдельный «Риелторский день», в котором ожидается 1,7 тыс. агентов. Многие иностранные делегации приехали изучить рынок перед инвестициями, отметил он.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин оценил масштаб деловой программы, а Раис республики Рустам Минниханов зачитал приветствие Президента России Владимира Путина, в котором глава государства подчеркнул важность профессии строителя и масштаб задач отрасли.

Председатель Комиссии по вопросам экономики и формированию комфортной среды Общественной палаты РТ, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Айрат Гимадутдинов на площадке «Экспертного клуба» отметил, что проведение такого крупного форума в столице Татарстана говорит о высокой репутации республики в области строительства и жилищной инфраструктуры на международном уровне, а также на уровне федеральных органов власти.

«Для меня важной особенностью организации форума стала задача, отмеченная генеральным директором форума Ильей Пискулиным. Он отметил, что изначально республика ставила задачу не просто провести форум, а наполнить его максимальной эффективностью и с коммерческой точки зрения, сделать реально полезное событие и для строителей, и для потенциальных пользователей, инвесторов. По итогам личного участия в форуме думаю, что этот подход оправдал себя, поставленные цели были во многом достигнуты. Уверен, что работа, проведенная в рамках форума, даст свою отдачу в виде реального эффекта и послужит примером и для других подобных масштабных мероприятий», – сказал он.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин назвал «Стройнеделю БРИКС» крупным международным форумом, который дает России ряд ощутимых практических и стратегических дивидендов.

«Одним из главных результатов форума стало заключение конкретных финансовых соглашений. Мероприятие целенаправленно организовано так, чтобы объединить не только застройщиков, но и потенциальных инвесторов и покупателей недвижимости, создавая прямой канал для привлечения капитала в российский строительный сектор», – отметил он.

По его словам, форум также служит площадкой для доступа к передовым мировым практикам: в деловой программе большое количество мероприятий посвящено внедрению новых технологий, цифровых инструментов и современных подходов к строительству. Это позволит российским компаниям и специалистам напрямую знакомиться с международным опытом в таких сферах, как развитие городов, модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества реализации проектов.

«Также „Стройнеделя“ позиционирует себя как инструмент для укрепления сотрудничества между странами, обмена опытом и совместного поиска ответов на глобальные вызовы. Важно отметить высокий интерес со стороны зарубежных партнеров: мероприятие привлекло 17 иностранных делегаций, а многие из них приехали именно для изучения рынка перед направлением инвестиций. Это способствует не только заключению сделок, но главное – выстраиванию долгосрочных деловых связей», – сказал он.

Выгоды форума, по его словам, напрямую связаны с решением приоритетных государственных задач: обсуждаемые темы – развитие городов, жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры – полностью совпадают с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а форум помогает находить решения для комплексного развития территорий, где рядом с новым жильем должны появляться дороги, школы и социальные объекты.

«Проведение мероприятия такого масштаба укрепляет статус России как одного из центров международного сотрудничества и задает долгосрочный тренд. „Стройнеделя БРИКС“ задумана как одно из главных ежегодных строительных событий в стране, а Казань рассматривается как потенциальный постоянный организатор этого форума на мировой арене. Это создает устойчивую платформу для продвижения российских интересов и стандартов в строительной отрасли на пространстве БРИКС», – заключил он.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин подчеркнул, что строительство – для людей и их будущего. По его словам, масштаб события впечатляет: 340 спикеров, 123 мероприятия, представители 12 зарубежных делегаций и уже 85 подписанных соглашений, но главная ценность форума – не в количестве участников и деловых мероприятий.

«Задача такого масштабного события – не просто собрать представителей отрасли на одной площадке, а свести тех, кто строит и продает, с теми, кто покупает и инвестирует. Создать условия для прямого диалога, услышать реальные запросы покупателей и найти решения, которые будут выгодны всем сторонам. Именно так деловые контакты превращаются в проекты, а договоренности – в реальные результаты», – сказал он.

Метшин отметил, что развитие строительной отрасли должно приносить конкретную пользу людям: больше возможностей приобрести собственное жилье за счет новых проектов, конкуренции и современных строительных решений, новые школы, детские сады и поликлиники, чтобы социальная инфраструктура развивалась вместе с жилыми кварталами, комфортные дворы и общественные пространства с безопасными детскими площадками, освещением, парковками и местами для отдыха, современные дороги и надежные коммунальные сети, а также рабочие места и новые возможности для бизнеса. Он напомнил, что Татарстан обладает серьезным строительным потенциалом: с 2021 года в республике ежегодно вводится более 3 млн квадратных метров жилья.

«Считаю принципиально важным, чтобы за ростом объемов строительства всегда стоял интерес человека. Новые жилые дома должны сопровождаться школами, детскими садами, поликлиниками, дорогами и благоустроенными территориями. А современные технологии должны помогать строить качественнее, быстрее и эффективнее. Именно такой подход я считаю правильным: оценивать успех строительной отрасли не только по количеству квадратных метров и объему инвестиций, но и по тому, насколько комфортнее становится жизнь жителей Татарстана», – сказал он.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук Ольга Павлова считает, что строительный рынок сегодня живет в условиях турбулентности, поэтому сама идея собрать в Казани на одной площадке девелоперов, производителей, риелторов и потенциальных инвесторов выглядит вполне рационально.

«Для строительной отрасли это особенно важно: здесь решения принимаются медленно, требуют больших вложений и зависят сразу от нескольких факторов – стоимости капитала, спроса, регулирования, локальной инфраструктуры», – сказала она.

По ее словам, часть участников приехала именно изучать рынок, искать партнеров и оценивать возможность входа в конкретные проекты, а Татарстан для такого диалога подходит хорошо: республика остается одним из крупнейших строительных рынков страны, ежегодно вводит свыше 3 млн квадратных метров жилья и имеет собственную производственную базу.

«Но главный показатель форума будет виден позже – сколько из сегодняшних переговоров превратятся в контракты, локализацию производств и реальные инвестиции», – заключила она.