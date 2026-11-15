«Иконы вырезали из журнала»: как Церковь выживала в советские годы

Советское время было для Русской Православной Церкви эпохой мученичества и исповедничества: храмы закрывали, а верующих за крещение ребенка могли исключить из партии. Но веру хранили люди: бабушки читали акафисты по домам, иконы вырезали из журнала, кадило делали из кружки. О том, как трансформировалась религиозность, – в проекте «Кофе с батюшкой».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, что такое крестный ход. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о жизни Церкви в советский период.

«Сразу после революции появляются призывы отделить Церковь от государства»

– Отец Александр, расскажите, как советская власть повлияла на Церковь.

– Советское время – это очень сложный период в истории Церкви. Он был очень неоднозначным и многоплановым. Давайте попробуем разобраться. Советская власть была против религии. В трудах классиков марксизма-ленинизма встречаются атеистические мысли. Ленин сам был убежденным атеистом, но мы не будем обсуждать ни его личность, ни какие-то вопросы о его захоронении. Давайте констатируем тот факт, что он был очень против любой религии.

Почти сразу после революции, в 1918 году, появляются первые антирелигиозные декреты, которые призывают отделить Церковь от государства, и начинается первая волна гонений на Церковь. В 20-е годы появляются новые законы, например, об изъятии церковных ценностей. Интересно, что сама Церковь готова была все отдать. Во время голода в Поволжье Святейший Патриарх Тихон издал распоряжение о том, что церковное имущество, которое не имело богослужебного использования, нужно было отдавать для помощи голодающим. Но все равно советская власть начала первую волну репрессий.

В 30-е годы продолжилось развитие маховика репрессий. Появляется все больше новых гонений, и все становится настолько масштабно, что уже на рубеже 1940 года в стране оставалось всего около ста священников и четыре епископа, которые были на свободе. Все остальные были либо в местах заключения, либо репрессированы.

Коренной перелом – это начало Великой Отечественной войны. Парадокс ситуации в том, что Церковь, которая была гонима, которую преследовали и физически пытались уничтожить, сама первая выступает с патриотическим призывом.

Митрополит Сергий Страгородский тогда был исполняющим обязанности Патриарха, потому что после смерти Патриарха Тихона советские власти не давали избрать нового Патриарха. И он обращается с воззванием, с пастырским посланием к народу, выступает против врага и призывает всех к борьбе. В течение всего периода войны Церковь активно участвовала в патриотическом служении, собирала пожертвования. Есть даже известная танковая колонна, собранная на церковные средства.

Потом начинается период небольшого потепления в отношениях. Советская власть понимает, что Церковь сделала очень многое и было бы странно продолжать гонения. После победы открываются некоторые храмы, открывается Московская духовная академия, издается «Журнал Московской Патриархии».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Многие верующие собирались по домам, многие священные действия совершались без священника»

Дальше, до самого развала Советского Союза, происходят разные периоды гонений на Церковь, которые то усиливаются, то ослабевают. Все мы помним хрущевские гонения, когда он обещал показать последнего священника по телевизору. Об этом многие забывают, но и в 80-е, во время правления Андропова, были гонения. То есть с переменными успехами Советская власть гнала Церковь, и тут возникает вопрос: «Как это повлияло на религиозность?»

Как человек мог реализовывать свои религиозные убеждения, находясь в такой среде? Храмы закрыты, и людям приходится собираться по домам, по квартирам, по молитвенным домам и прочее. В Соловках, где было очень много православных священников и епископов, совершаются Богослужения в буквальном смысле на каком-то пенечке, без облачения. Для Русской Православной Церкви это время было временем мученичества и исповедничества. Испытанием это было и для мирян. Например, за веру могли уволить с работы, а за крещение ребенка – исключить из партии. В этот период появился огромный сонм мучеников, которых в будущем мы канонизировали и сделали нашими святыми мучениками.

Один из ярких примеров советской эпохи – это храм Смоленской иконы Божией Матери в деревне Соловцово Высокогорского района. В 30-е годы настоятелем там был отец Тихон. Вместе с местным муллой он выступил против закрытия храма и мечети. Естественно, их обоих обвинили в контрреволюции и расстреляли. Это классический пример того, как государство гнало Церковь в советские годы.

Вернемся к вопросу о том, как это трансформировало религиозность. Многие верующие ушли в подполье. Они собирались по домам, где могли, и многие священные действия совершались без священника. Бабушки читали акафисты и другие тексты, которые можно было читать мирянам. От этого периода остались очень интересные последствия. С одной стороны, мы видим, что люди, которые, несмотря ни на что – ни на партсобрания, ни на гонения, – продолжали верить и реализовывать свою религиозность. Верующие понимали, что им не светит продвижение по карьерной лестнице, но все равно сохраняли свою религиозность. С другой стороны, наследие советской эпохи – это время порождения разных суеверий. Потому что священник не мог проповедовать и объяснять людям, как правильно. Может быть, многие возразят, что все было можно и мы просто сгущаем краски. На самом деле, если священник начинал активно проповедовать, заниматься какой-то миссионерской деятельностью, на это сразу же обращали внимание различные компетентные органы. Для священника это могло закончиться переводом в какую-то глухую деревню и серьезными претензиями со стороны властей.

Таким образом, отсутствие миссионерской работы священников породило различные сложности, которые сохранились до наших дней. Действительно, сложно сохранить истинную информацию, если вы в своей деревне много лет не видели священника. Отсюда возникают разные традиции: перекинутое через крест полотенце, рюмочки на поминках, завешивание зеркал и так далее.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

«Многие считают, что нательный крестик нельзя носить поверх одежды и нельзя никому показывать»

– В тот период, когда многие храмы были закрыты, люди молились дома. Как они заменяли церковную утварь?

– Недавно в руки мне попался артефакт – советский ладан. Понятно, что ладан – это смола, в которую добавляют натуральные ароматизаторы и так далее. Бабушки делали проще. У них была трава, видимо, какая-то специальная, ароматная, они ее собирали и сушили. А кадило они делали из обычной кружки, они клали в нее траву и поджигали.

Что касается икон, в «Журнале Московской Патриархии» печатались изображения икон – делалось это как бы невзначай, но при этом все понимали, для чего. Эти изображения вырезали и использовали как иконы. Люди сами мастерили оклады и вставляли туда эти картинки. Их украшали разными цветочками и фольгой – так в домах советских людей появлялись иконы.

– Какие традиции и суеверия появились в то время?

– Одна из таких суеверных традиций – ходить в Пасху на кладбище. Дело в том, что в храм люди пойти не могли на праздник, потому что списки тех, кто был в храме, вывешивались на всеобщее обозрение в школе и на заводе. Но на кладбище ходить им никто не запрещал. Так они пытались реализовывать свою религиозность.

И вот Советского Союза уже нет, но осталась традиция ходить в Пасху на кладбище. Эта традиция абсолютно неправильная и прямо противоречащая смыслу праздника. Пасха – это радость о воскресшем Христе, в это время нет молитв за усопших, так же как и всю неделю после, в Светлую седмицу. На кладбище мы можем пойти только в Радоницу – это второй вторник после Пасхи, и только тогда мы впервые совершаем заупокойное Богослужение.



Можем вспомнить еще одну вещь. Многие считают, что нательный крестик нельзя носить поверх одежды и нельзя никому показывать. Это абсолютно советская традиция – кто-то даже тайно носил его в пионерском галстуке. К сожалению, и эта традиция тоже пережила Советский Союз.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«А вот Бог Гагарина видел и благословил»

– Полет Гагарина в космос также использовался как доказательство того, что Бога нет, мол, он был в космосе, но Бога там не видел.

– Это примитивная атеистическая пропаганда. Даже хочется сказать: «Ничего умнее не придумали». Есть очень известный ответ на тот аргумент, что Гагарин не увидел Бога в космосе: «А вот Бог Гагарина видел и его благословил». Кстати, сам Гагарин не был атеистом и ни в одном своем выступлении не заявлял об атеизме, можно даже сделать вывод, что он был верующим, но просто не мог об этом прямо говорить.



Попытка создать конфликт религии и науки – это тоже пример советского наследия. Я застал советские учебники и помню, как в учебнике по биологии читал, что теория эволюции прямо опровергает религиозную идею о том, что Дарвин был чуть ли не первым атеистом. Первый учебник по философии говорил о том, что материализм был в греческой философии, материализм еще где-то был. Но никто не говорил о великих достижениях христианской философии – о понятии свободы, понятии личности, понятии персоны. Это же всё абсолютно христианские идеи, которые возникли у отцов Церкви, и они очень активно использовали этот понятийный аппарат философии, чтобы объяснить свою веру для греческого общества. И, может быть, я скажу банальную вещь, но огромная масса ученых была верующей, и они никогда не отрицали религиозную идею. Сам Дарвин, который верил, что Бог создал мир, ставил перед собой вопрос: «Как происходил этот процесс? Каким образом это случилось?»

– В сознании многих современных людей сохранилось выражение Карла Маркса о том, что религия – это опиум для народа.

– Часто в комментариях под нашими видео пишут: «Почем опиум для народа?» – я всегда отвечаю, что у нас не опиум, у нас истина во Христе.

– Как вы относитесь к тому, что Советская власть пыталась заменить религиозные праздники на светские?



– Это был элемент борьбы с религией, создание квазирелигиозности. К примеру, властям нужно было бороться с праздником Рождества Христова, и они решили заменить его Новым годом. Вроде бы все похоже: зима, холодно, ночное ожидание, как и в Рождество, когда ночью совершается Литургия. Рождественскую ель заменили на новогоднюю, а на макушке у нее уже не Вифлеемская звезда, а красная – советская. В Российской империи было понимание того, что Рождество Христово – это главный праздник, а Новый год – второстепенный. Дата поменялась, и слава Богу. Тогда подарки дарил не Дед Мороз, а Николай Чудотворец.

Еще один пример – Первомайская демонстрация. Это своего рода попытка заменить Пасхальное торжество. Первое мая – это как раз плюс-минус пасхальный период. Вот вам плакаты вместо хоругвий и общая идея единения. Это попытка создать квазирелигиозный культ. Советские власти очень активно подменяли православную идею и пытались таким образом бороться с религией.

– После того как все запреты были сняты, как Церковь возвращала храмы и веру народа?

– Церковь начала заниматься миссией, образованием, воспитанием своих прихожан. Когда были сняты все запреты, мы наконец получили возможность говорить и проповедовать, и сейчас эта работа продолжается. Мы используем все современные технические средства связи для того, чтобы вести миссионерскую работу. Еще 30 лет назад было сложно найти полный текст Библии, а сейчас мы без проблем можем скачать Священное Писание на любом языке. Мы живем в действительно уникальное время, когда мы можем открыто говорить о своей вере, проповедовать, и это нужно ценить.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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