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Происшествия 16 ноября 2026 15:34

Водитель Mercedes - Benz, насмерть сбивший женщину на М-7, пойдет под суд в РТ

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58-летнего жителя Казани обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть 40-летней женщины. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, ДТП произошло 5 августа 2026 года на 824 км трассы М-7 Волга. Мужчина ехал в сторону Казани на автомобиле Mercedes – Benz. Нарушив правила, водитель сбил женщину. Последняя скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд.

#насмерть сбил женщину #Прокуратура Татарстана #mercedez benz
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