Водитель Mercedes - Benz, насмерть сбивший женщину на М-7, пойдет под суд в РТ

58-летнего жителя Казани обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть 40-летней женщины. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, ДТП произошло 5 августа 2026 года на 824 км трассы М-7 Волга. Мужчина ехал в сторону Казани на автомобиле Mercedes – Benz. Нарушив правила, водитель сбил женщину. Последняя скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд.