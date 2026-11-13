Татарстан представил свой опыт на Всероссийском конгрессе наблюдателей

Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Всероссийский конгресс наблюдателей прошел 7–8 ноября в Общественной палате России в Москве. В нем участвовали более 200 общественных наблюдателей из всех регионов страны. Татарстан представили руководитель республиканского общественного штаба Тимур Какохо и член штаба Динара Киямова.

Организаторами мероприятия выступили общероссийское движение «Корпус „За чистые выборы“», Ассоциация НОМ и Общественная палата России при поддержке Фонда президентских грантов.

Участники конгресса подвели итоги избирательных кампаний, обсудили организацию наблюдения и дальнейшее развитие общественного контроля. В программе были пленарные заседания и тематические рабочие группы, посвященные стандартам качества наблюдения и взаимодействию наблюдателей со СМИ.

На заключительном пленарном заседании участники отметили, что масштабное наблюдение и контроль помогли предотвратить нарушения на прошедших выборах.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ, сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков подчеркнул, что наблюдение представляет собой постоянную систему, а не разовую работу в дни выборов.

Она включает присутствие наблюдателей на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях, видеонаблюдение и работу центров общественного наблюдения. По оценке участников конгресса, сочетание этих механизмов обеспечивает прозрачность голосования на всех этапах.

Отдельно участники обсудили подготовку наблюдателей. Они отметили, что общественный контроль требует постоянного обучения, знания избирательного законодательства и практического опыта. Программа подготовки наблюдателей действует уже много лет и помогает поддерживать высокий уровень профессионализма. При этом выборы остаются важным испытанием для общества, а наблюдатели помогают обеспечить их честность и открытость.

Еще одной темой стала работа наблюдательского сообщества в межвыборный период. Участники считают, что опыт и навыки общественных наблюдателей можно применять и в других направлениях общественного контроля. Кроме того, на конгрессе предложили создать медиамастерскую, которая поможет наблюдателям доступно рассказывать о своей работе, а также продвигать общественное наблюдение как возможность для личностного и профессионального развития.

Руководитель общественного штаба Татарстана Тимур Какохо сообщил, что многие обсуждавшиеся на конгрессе идеи планируют использовать в республике. В частности, речь идет о подготовке наблюдателей, привлечении молодежи и развитии информационной работы с помощью медиа.

Член общественного штаба Динара Киямова отметила, что участие в конгрессе позволило познакомиться с опытом других регионов и сравнить его с практикой Татарстана. По ее мнению, общественное наблюдение становится профессиональной деятельностью, требующей специальных знаний и постоянного обучения. Она также подчеркнула важность контроля на всех этапах голосования – от избирательных участков до работы комиссий.

Участники поблагодарили организаторов за возможность лично встретиться с коллегами, обменяться опытом и обсудить общие задачи. По итогам конгресса региональные делегации вернулись домой с новыми контактами, идеями и планами по развитию наблюдательского движения.

Наблюдательское сообщество Татарстана намерено продолжить обучение и привлечение новых наблюдателей, внедрять лучшие практики и развивать общественный контроль в республике.