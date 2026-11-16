news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 ноября 2026 16:26

В Татарстане продлили прием заявок на конкурс «ЭКОлидер»

Читайте нас в

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана продлило до 1 декабря прием заявок на республиканский конкурс «ЭКОлидер». К участию приглашают образовательные учреждения, общественные организации, предпринимателей, журналистов и жителей республики.

Конкурс направлен на поддержку природоохранных инициатив и развитие экологической культуры. Работы принимают по семи направлениям: «Организации и индивидуальные предприниматели», «Органы местного самоуправления», «Экологическое образование», «Педагогический опыт и инициативы», «Общественные объединения и граждане», «Средства массовой информации» и «Лучший государственный инспектор Республики Татарстан».

Заявки можно отправить на электронную почту eco.pros@tatar.ru или передать лично по адресу: Казань, улица Вишневского, 26А, кабинет 301 (отдел экологического просвещения).

Подробная информация об условиях участия и положение конкурса размещены на сайте Минэкологии РТ.

Церемонию награждения победителей планируют провести в декабре в Казани. Конкурс «ЭКОлидер» министерство проводит с 2004 года. Его проведение соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#эколидер #Минэкологии РТ #нацпроекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

16 ноября 2026
Олег Хисамов: «Лексические изюминки есть в каждом регионе проживания татар»

Олег Хисамов: «Лексические изюминки есть в каждом регионе проживания татар»

15 ноября 2026
Новости партнеров