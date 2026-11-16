Лейла Давлетова ответила критикам, спрашивающим, почему она не носит платок

Телеведущая, поэтесса и автор песен Лейла Давлетова ответила в сторис на критику в свой адрес. Об этом сообщает «Интертат».

По ее словам, некоторые подписчики спрашивают, почему она не носит платок, если совершает намаз. Давлетова призвала не искать недостатки в других людях, а сосредоточиться на собственной работе над собой.

Она подчеркнула, что пока не считает себя глубоко религиозным человеком и только начинает следовать этому пути. По ее словам, она старается соблюдать религиозные предписания в меру своих возможностей, но пока не готова носить платок. При этом телеведущая призналась, что с восхищением смотрит на женщин, которые его носят.

Давлетова также отметила, что ношение платка само по себе не делает человека безупречным. Главным жизненным принципом она назвала стремление не причинять другим людям боль.

«Для меня в мире есть только один закон: никто не должен плакать из-за тебя. Это для меня на первом месте. А над остальным будем постепенно работать», – сказала она.