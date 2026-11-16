В промпарке «Тюлячи» с господдержкой запустят импортозамещающее производство

Управляющая промышленным парком «Тюлячи» компания «Созидание» привлекла более 110 млн рублей льготного финансирования в рамках мер государственной поддержки для реализации проекта по созданию импортозамещающего производства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Полученные средства были направлены на строительство и оснащение. Сумма льготного займа на сделку по возведению производственного здания составила 58 млн рублей. Для оснащения же нового производства была привлечена лизинговая поддержка по продукту «Устойчивое развитие» в размере 53,5 млн рублей.

Поддержку республиканским производителям оказывают Министерство экономики РТ и подведомственные ему структуры: Фонд поддержки предпринимательства РТ и Региональная лизинговая компания РТ. Это происходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В итоге господдержка охватила весь инвестиционный цикл: от строительства здания до оснащения цеха высокотехнологичным оборудованием, подчеркнули в профильном ведомстве.

«Кейс ООО «Созидание» показывает, насколько эффективна связка финансовых и лизинговых инструментов. Предприниматель получает не разрозненные меры, а целостное решение – от площадки до производственного высокотехнологичного оборудования. Это именно тот механизм, который позволяет быстро выводить на рынок импортозамещающие производства и создавать рабочие места в муниципалитетах», – выразила уверенность первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Министерство экономики Республики Татарстан реализует целый комплекс мер поддержки предпринимателей, размещающихся в промышленных парках или расширяющих там производство. Парк должен пройти аккредитацию в министерстве, а предприниматель – заключить с ним соглашение. Для этого требуется статус субъекта МСП, уплата налогов в бюджет республики и нахождение промпарка за пределами Казани и Набережных Челнов.

Меры поддержки резидентов республиканских промпарков включают:

налоговые льготы – пониженные ставки УСН (1% и 5%), освобождение от транспортного налога и налога на имущество организаций на срок до десяти лет;

субсидии на возмещение части затрат на электроэнергию;

льготные займы – «Строительство» до 60 млн рублей под 8% годовых на срок до 7 лет, микрозаймы от 500 тысяч до 5 млн рублей под 8% годовых;

лизинг оборудования, коммерческого автотранспорта и производственной недвижимости для резидентов и управляющих компаний парков по ставкам от 8% годовых на срок до пяти лет;

гарантийные поручительства при недостатке собственных средств.

О мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.