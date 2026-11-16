Главная угроза для организма при бесконтрольном приеме антибиотиков — формирование устойчивости бактерий к препаратам. Об этом в беседе с ИА «Время Н» заявила врач-клинический фармаколог Наталья Варламова. Она напомнила, что антибиотики относятся к рецептурным препаратам, назначить их может только врач. Необоснованный прием антибиотиков также способен вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, дисбиоз и аллергические реакции.

В зоне повышенного риска находятся люди, которые часто или длительно лечатся в стационаре, а также в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Опасность возрастает и у тех, кто принимает антибиотики бесконтрольно или нарушает назначенную врачом схему и длительность курса, предупредила Варламова.