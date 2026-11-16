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Происшествия 16 ноября 2026 16:28

Почти 3 млн рублей взыскали с дропперов в пользу двух обманутых татарстанцев

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С участников мошеннических схем взыскали почти три миллиона рублей в пользу мужчины и женщины из Алексеевского района Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным надзорного ведомства, мужчина стал жертвой мошенников, лишившись 2,6 млн рублей. Татарстанец поверил аферистам, предложившим ему легкий заработок на спортивных ставках. Женщину злоумышленники убедили перевести 300 тыс. рублей на «безопасный счет».

Во время расследования уголовных дел правоохранители установили личности граждан, на чьи счета были переведены похищенные деньги. Дропперы проживали в Липецкой и Кемеровской областях, и не имели прямого отношения к звонкам мошенников пенсионерам. Но именно через их счета прошли указанные суммы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с дропперов деньги в пользу потерпевших. Суд удовлетворил иск, взыскав с дропперов 2,6 млн рублей и 300 тыс. рублей соответственно. Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов.

#мошенническая схема #Прокуратура Татарстана #алексеевский район рт
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