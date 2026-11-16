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Общество 16 ноября 2026 16:04

Ольга Павлова поддержала призыв Кириенко о работе с ветеранами СВО

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Ольга Павлова поддержала призыв Кириенко о работе с ветеранами СВО
Фото: Общественная палата РФ

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на закрытом семинаре «Единой России», призвал парламентариев активнее работать и заранее готовиться к массовому возвращению участников СВО к мирной жизни.

Комментируя это заявление, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что базовая комплексная система поддержки, позволяющая бойцам успешно адаптироваться и реализовать свой потенциал в новых сферах, уже функционирует.

«На мой взгляд, акцент был сделан именно на заблаговременной подготовке – чтобы переход военнослужащих в гражданские профессии и социальную среду проходил максимально плавно и эффективно», – пояснила она.

По словам эксперта, сегодня в рамках адаптационных программ действует более 50 направлений обучения. Ветераны могут освоить профессии в сфере IT, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, а также трудоустроиться в патриотические и образовательные центры.

Помимо обучения, система включает психологическую помощь, наставничество, вовлечение в общественные инициативы и значимые государственные проекты, а также участие в чемпионатах профессионального мастерства, таких как «Абилимпикс».

При этом важная роль в этой работе отводится парламентариям: им предлагают курировать направления поддержки военнослужащих, следить за исполнением профильных законов, проводить приемы и чаще взаимодействовать с семьями бойцов.

«Главная цель – помочь ветеранам найти работу по душе, применить свои навыки в гражданской сфере и комфортно в ней освоиться. При этом семья должна стать для них главной опорой: вместе легче учиться, заниматься спортом и преодолевать трудности, в том числе связанные с восстановлением после ранений», – подчеркнула Ольга Павлова.

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