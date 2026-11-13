Фарида Абдулганиева предложили на пост секретаря отделения «Единой России» в РТ

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатов на должности секретарей региональных отделений партии в четырех субъектах РФ, в их числе – председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев. Окончательное решение по их кандидатурам примут на региональных конференциях, сообщает пресс-служба «Единой России».

Встречу с кандидатами – губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой, председателем Госсовета Республики Татарстан Фаридом Абдулганиевым и руководителем фракции «Единой России» в заксобрании Ульяновской области Константином Долговым – провели председатель «Единой России» и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Евгений Солнцев подтвердил готовность совмещать государственную и партийную работу. Он отметил, что на прошедших выборах региональное отделение партии показало один из лучших результатов в стране: явка превысила 57%, а за «Единую Россию» проголосовали 62,88% избирателей.

Среди основных направлений работы отделения Солнцев назвал реализацию национальных проектов и выполнение наказов жителей. По его словам, за последние годы партия собрала более 9 тыс. таких предложений, и сейчас все они находятся в работе. Кроме того, по линии «Единой России» участникам специальной военной операции направили 890 тонн гуманитарной помощи.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев выделил два ключевых направления партийной работы. Первое – связь национальных и партийных проектов, по результатам которых жители будут оценивать эффективность деятельности партии. Второе – работа первичных отделений.

Медведев подчеркнул, что от их эффективности зависит результативность всей партийной структуры. Он также призвал поддерживать активистов на местах, которые выполняют эту работу, зачастую не получая особой благодарности.

Ольга Абрамова отметила, что партийная деятельность связана с большой ответственностью. При этом, по ее словам, как врио главы региона она рассматривает работу с партией как единый процесс. Партийные проекты уже охватывают практически все сферы жизни Удмуртии, включая экономику, развитие сельских территорий и жилищно-коммунальное хозяйство. Абрамова заверила, что их реализацию продолжат.

Она также сообщила, что в регионе собрали более 43 тыс. предложений жителей для Народной программы. Этот документ станет основой дальнейшей работы на ближайшие годы.

Кандидатуру Фарида Абдулганиева предложили на должность секретаря регионального отделения «Единой России» в Татарстане. Дмитрий Медведев положительно оценил опыт и образование главы Госсовета республики, а также его профессиональные компетенции, полученные на различных государственных должностях. Он выразил надежду, что этот опыт поможет Абдулганиеву в партийной работе.

Медведев отдельно попросил уделить внимание небольшим населенным пунктам и селам, где действуют первичные и местные отделения партии.

Абдулганиев сообщил, что в Татарстане работают 2 011 первичных отделений «Единой России». В партии состоят 133 409 человек, еще более 20 тыс. жителей являются ее сторонниками. Он отметил, что региональное отделение продолжит работу по этому направлению.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Константин Долгов рассказал о планах усилить взаимодействие с избирателями через национальный мессенджер Max. По его словам, поскольку высшее должностное лицо Ульяновской области не представляет «Единую Россию», региональному отделению необходимо создать дополнительные каналы связи с жителями.

Для этого планируется использовать партийные первичные отделения и организовать группы в мессенджере. Такой подход, считает Долгов, позволит объединить членов партии и наладить прямую коммуникацию с населением.

Дмитрий Медведев поддержал развитие современных каналов связи, но подчеркнул, что цифровое общение не должно заменять личные встречи с жителями. По его мнению, при обсуждении важных вопросов развития городов и сел прямой диалог остается необходимым.

Он призвал кандидатов использовать Max и другие средства коммуникации, но одновременно сохранять возможность личного общения с гражданами. Медведев также отметил, что партии важно четко формулировать свою позицию по отдельным вопросам.

Он выразил уверенность, что региональные отделения смогут выстроить конструктивные отношения с коллегами, в том числе работающими в государственных структурах, и при этом открыто представлять позицию «Единой России» как правящей партии.