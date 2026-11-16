«Все нормально»: о чем говорят итоги в промышленности Татарстана за три квартала

В сентябре рост промышленного производства, чуть замедлившийся в конце лета, снова ускорился – до 4,2%, что сопоставимо с итогами первого квартала. За девять месяцев динамика осталась такой же, какой была в первом полугодии – 5,3%. То есть пока «в Багдаде все стабильно». Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сентябре 2026-го рост промпроизводства в Татарстане составил 4,2%

Итоги развития промышленности за январь – сентябрь, которые Росстат и его территориальные отделения публикуют в начале ноября, – предпоследние данные, выходящие до конца года. Это касается как России в целом, так и Татарстана. В декабре еще появится статистика за октябрь и десять месяцев, а окончательные итоги текущего года подведут лишь в феврале следующего.

Однако по результатам именно за три квартала уже можно судить о том, как сложится и весь сезон в целом. И уже можно констатировать, что 2026 год для индустрии Татарстана складывается вполне удачно, хотя динамика всего сектора и вышла, судя по всему, на некую полку – темпы давно не вызывают «половодье чувств».

«Нормально у вас все, обстановка хорошая», – констатировал президент России Владимир Путин на недавней встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, имея в виду ситуацию в экономике в целом. Но эту максиму, отлитую в граните, можно использовать и для оценки обстановки отдельно в республиканской промышленности – тем более что на нее приходится почти половина ВРП.

Президент России Владимир Путин с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Фото: kremlin.ru

По данным Татарстанстата, в сентябре 2026-го рост промпроизводства в Татарстане ускорился до 4,2% в годовом выражении (годом ранее, впрочем, темпы составляли 15,1%). Напомним, после хороших результатов в июне и июле динамика в индустрии в августе неожиданно замедлилась до скромных 3,5% (хуже было только в феврале – 0,8%). И хотя сентябрьский подъем выглядит таковым лишь на этом фоне, в целом и этот разворот можно считать хорошим результатом.

В текущем году, после летних уточнений статистики, сопоставимые темпы наблюдались в мае (4,6%), а также за весь первый квартал (4,3%).

Что помогло индустрии в начале осени? Как и ранее, в сентябре сильно скакнули – сразу на 16% – коммунальные отрасли. Но снова случился спад в энергетике – теперь на 3,7% (темпы в обоих случаях по сравнению с августом немного снизились). Однако индекс промышленного производства (ИПП) в республике двигают не эти две составляющие, а два других – и ключевых – драйвера.

Интересно, что в добыче полезных ископаемых и в обработке темпы роста в сентябре составили одинаковые 4,3% (к сентябрю 2025-го). Но при этом в первичном секторе экономики Татарстана (у нас его «двигает» только нефть) динамика, после ускорения на 6,4% в августе (это был не только лучший темп в текущем году, но лучший с августа 2025-го, когда сектор начал свое восхождение после нескольких лет минуса), вернулась на уровень июля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

А вот в обработке, на которую по-прежнему приходится более 80% в отгрузке, чуть улучшилась – после резкого замедления в конце лета (не будем забывать и о высокой базе – в сентябре 2025-го сектор вырос, например, на 21,8%). Однако сильная фрагментация роста никуда не делась – в плюс сработало всего восемь отраслей из тех 22, по которым Татарстанстат публикует данные.

К счастью, среди них – и системообразующие для Татарстана нефтепереработка (на 4%), и крупнейшие сегменты машиностроения – автопром (рост в 2,2 раза) и прочие транспортные средства и оборудование, в которые включают авиационную технику, судостроение и другие (на 73,3%). Отметим также разгон в пищевых продуктах (на 6,3%) и готовых металлических изделиях (на 14,9%), в металлургии (на 8,4%) и сервисе (ремонт машин и оборудования вырос на 30,4%).

В зоне падения из главных для республики отраслей остается химпром. Но сильно просели в начале осени еще два сегмента машиностроение – машины и оборудование, не включенные в другие группировки (на 82,6%), а также выпуск компьютеров и периферии (на 32,5%). Очевидно, категории колеблются вслед за линией госзаказа. Не выходит из крутого пике и легкая промышленность, доля которой в индустрии, впрочем, остается микроскопической.

За январь – сентябрь 2026-го рост в промышленности Татарстана составил 5,3%

Несмотря на фантастические темпы роста в отраслях, связанных с ОПК, общая динамика в целом по обработке – что заметно невооруженным глазом – остается достаточно скромной. Поэтому за последний квартал 2026-го, на который обычно приходится пик освоения средств по госконтрактам (да и не только по ним), вряд ли стоит ожидать в главном секторе индустрии сильного ускорения. «Средняя температура» до прошлогодних двузначных значений точно не поднимется.

За январь – сентябрь 2026-го рост промышленности остался на уровне первого полугодия – 5,3% (годом ранее за те же девять месяцев было 11,9%). Выросли все четыре составляющих ИПП. Но если энергетика – на 8% (за счет весенних рекордов), а водоснабжение с утилизацией отходов – на 5,4% (спасибо летнему разгону), то добыча – лишь на 3,9% (с учетом стабильного падения в добыче прочих полезных ископаемых, при этом нефти добыли свыше 26 млн тонн – против 25,4 млн годом ранее), а обработка – на 5,6%.

В январе – сентябре 2025-го добыча еще оставалась в минусе (на 1,9%), а вот обработка росла на 19,5%. Как говорится, почувствуйте разницу.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди обрабатывающих производств рост в 2026-м показали лишь 10 из 22. Но в числе «отличников» оказались и производство кокса и нефтепродуктов (пусть и всего на 0,7%), и мебель (16,9%) с деревообработкой (8,8%), и три машиностроительных сегмента – и не только растущие без остановки прочие транспортные средства (на 50,6%), но и долгое время пребывавший в кризисе автопром (на 15,1%), и компьютеры, электронные и оптические изделия (на 4,8%).

Не сдает позиций и ремонт, выросший на 18,9%, – в текущих условиях «продление ресурса» любого «железа» явно оказывается чуть ли не единственном способом выживания бизнесов.

В стабильном минусе остается химпром – один из столпов индустрии Татарстана. Так, выпуск химпродуктов и химвеществ за девять месяцев просел на 3,9% в годовом выражении, резиновых и пластмассовых изделий – на 15,7%, а лекарств – на 27,4%! Но, что интересно, предприятия СИБУРа – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» – за тот же период совокупный объем производства конечной продукции увеличили на 1,2% (до 3,1 млн тонн).

Как напомнил в конце октября заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, предыдущий год оба предприятия завершили с рекордными результатами. «Продолжение роста производства в условиях внешнего воздействия на нефтехимию и поставщиков сырья говорит об эффективности компании. Мы видим отдачу от масштабной инвестиционной программы – запущены новые производства этилена, гексена, расширены мощности по полиэтилену. Предприятия демонстрируют рост производительности», – подчеркнул министр.

В Минпромторге РТ также отметили, что СИБУР находится на пике инвестиционной активности – за последние четыре с половиной года компания вложила в производственную, ремонтную, образовательную, научную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей (план по инвестициям на этот год – более 90 млрд рублей). А к 2028-му эта сумма превысит 600 млрд рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индекс «Татар-информа» по итогам января – сентября 2026 года вырос до 98,59%

Тем не менее с учетом всех вводных Индекс «Татар-информа» по итогам января – сентября 2026 года составил 98,59% (в первом квартале опускался до 95,9%, в первом полугодии поднимался до 97,3%). Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года Индекс составлял 103,32%, а по итогам 2025-го – 100,1% (при росте промпроизводства, напомним, в 11,6%).

Этот ежеквартальный производственный индекс, напомним, представляет собой среднее арифметическое от темпов роста в пяти главных для Татарстана сегментах промышленности (более 70% в отгрузке): добыче, нефтепереработке, химпроме, пищепроме и машиностроении. В последнем случае – за вычетом только прочих транспортных средств и оборудования, фантастические темпы роста в которых сильно бы «перекосили» средний результат по всей отрасли.

Сильное расхождение Индекса «Татар-информа» и ИПП объясняется, кроме прочего, не только этим очевидным исключением, из-за которого средний результат по машиностроению остается отрицательным (к тому же в других отраслевых категориях темпы в течение года скачут с огромной амплитудой), но и стабильным падением в химпроме и в пищевых продуктах. А также слабым, чисто символическим ростом (по объективным причинам) в нефтепереработке.

По сути, Индекс «Татар-информа» в этом году «пушит» только добыча. Остальная же часть индустрии, особенно гражданской, в среднем, как это ни грустно признавать, либо вообще не растет, либо – в лучшем случае – топчется на месте.

По России промышленность в сентябре ускорилась на 1,8% в годовом выражении

Несмотря на все пертурбации, Татарстан остается оазисом ощутимого промышленного роста в России. Хотя и по всей стране промышленность в сентябре тоже ускорилась – на 1,8% в годовом (после падения в августе на 0,6%) и на 3,9% в месячном выражениях (с очисткой от сезонного и календарного факторов – на 1,1%; в Татарстане рост на 22,6%, но без очисток).

В третьем квартале индустрия по РФ выросла на 0,5% – после 0,2% в первом квартале и нулевого результата за первое полугодие. Татарстанстат данные за третий квартал отдельно не озвучил, рост же в первом полугодии в Татарстане составил 5,3%.

Выпуск в добыче в сентябре по России ускорил падение до -4,1% (с -1,3% в августе) – это худший результат в текущем году. А вот обработка, напротив, неожиданно скакнула на 5,6% (после -0,5% в августе), и это лучший темп в 2026-м. Драйвером, как и ранее, стало машиностроение (с весомым вкладом ОПК), прибавившее в целом на 21,3% (после 6,2% месяцем ранее), а также – в существенно меньшей степени – металлургия и автопром.

А вот нефтепереработка осталась в глубоком спаде – на 17,3% (после -17,8% в августе, -19,3% в июле и -21,3% в июне). Что связано, как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, «с ущербом от военных действий». В Татарстане, отметим, отрасль вышла в плюс уже с июля.

Коммунальная отрасль выросла в сентябре всего на 0,9%, но после августовского всплеска на 6,9% это выглядит как замедление. Снижение же в энергетике по России в целом составило 3,3% (в августе -1,2%). На макроуровне это косвенно говорит о падении спроса на электроэнергию из-за слабой производственной активности, особенно в энергоемких отраслях. Однако в границах одного региона, и Татарстан тут не исключение, настолько же тесной корреляции между выработкой собственных электростанций и внутренним потреблением обычно не наблюдается – из-за влияния конъюнктуры ОРЭМ и наличия перетоков из смежных энергосистем.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), хотя в сентябре в целом по промышленности и случилось «достаточно резкое повышение уровня производства», о начале позитивной тенденции делать вывод преждевременно: «Рост выпуска наблюдается пока лишь один месяц – и после продолжительного периода стабилизации». К тому же в гражданской части индустрии (за вычетом нефтепрома) рост «практически отсутствует»: выпуск на уровне второго квартала 2025-го или 97,4% от среднемесячного значения 2024-го.

В то же время в Райффайзен банке в сентябрьских результатах увидели больше позитива – хотя рывок во многом и произошел за счет машиностроения, «если исключить его рост и падение нефтегазового сектора, динамика прочих отраслей также явно улучшилась». А безусловным лидером из «немашиностроительных» в последние три месяца стала металлургическая отрасль (хотя это счастье может оказаться и недолгим).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост промпроизводства по РФ за январь – сентябрь составил всего 0,2%

Динамика в индустрии по РФ в целом за январь – сентябрь составила 0,2% – как и по итогам второго квартала. В плюс за девять месяцев вышли только обработка (на 1%) и энергетика (на 0,1%), добыча просела на 1,3%, а водоснабжение с мусором – на 1,6%.

Отрицательная годовая динамика за три квартала сложилась в 17 из 28 основных видов деятельности в промышленности, в том числе в 15 из 24 обрабатывающих категорий. В лидерах падения – производство кокса и нефтепродуктов (-11%), в «пятерке» же лидеров роста – отрасли, связанные с гособоронзаказом: прочие транспортные средства (+19,9%), готовые металлические изделия (+12,1%), компьютеры и периферия (+9,1%), лекарства (+10,3%) и автопром (+7,5%).

«Таким образом, в экономике усиливается сегментация на растущие и стагнирующие виды деятельности», – констатировал Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН в краткосрочном анализе динамики ВВП.

По оценке Ольги Беленькой из ФГ «Финам», на слабые результаты этого года в промышленности очевидно повлияли временный спад в нефтепереработке и связанное с этим сокращение добычи нефти, а также сокращение инвестиционного спроса (сентябрьский прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение инвестиций в основной капитал в 2026-м на 5,4%).

«Даже отрасли, ориентированные на относительно устойчивый потребительский спрос, испытывают давление из-за повышения налоговой нагрузки, роста издержек, дефицита оборотных средств и все еще дорогих кредитных ресурсов», – отмечает Беленькая.

На уровне всей страны это особенно хорошо видно по сокращению сальдированной прибыли предприятий – на 11% за январь – август 2026-го. Интересно, что если в обработке падение составило 11,8%, то в добывающих отраслях прибыль выросла в 1,6 раза «на фоне роста сырьевых цен на мировых рынках из-за ближневосточного кризиса».

В Татарстане, впрочем, сальдо прибылей и убытков за те же восемь месяцев года, наоборот, скакнуло на космические 81%, в том числе в обработке – на 82,8%, а в добыче – на 259,4%! Что сильно выделяет республику на общероссийском фоне. При этом, по данным опросов ТПП Татарстана (среди членов палаты), 47,5% предприятий республики в текущем году работают в убыток, а 60% – при значительном снижении выручки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дальше ситуация – дай бог, чтобы хотя бы осталась на этом уровне, но и не ухудшалась», – резюмировал на круглом столе зампред ТПП РТ по экономическим вопросам Сергей Карпухин. В тройку главных негативных факторов, влияющих на бизнес республики, в 2026-м вошли падение спроса (25,4%), инфляция и рост закупочных цен (17,7%), ужесточение налогового администрирования (15,4%).

Оперативные опросы федерального уровня также пока не дают особых поводов для оптимизма. Лишь индикатор бизнес-климата Банка России в октябре неожиданно подскочил до 1,2 п. после -2,6 п. в сентябре (причем как по наблюдаемым, так и по ожидаемым оценкам). При этом среди видов деятельности основной вклад в повышение ИБК внесли не только сфера услуг, торговля, транспортировка и хранение, но также и обрабатывающие производства.

В то же время индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в октябре хоть и вырос до 49,9 п. (с 49,8 п. месяцем ранее), но все же остался ниже 50 п. (что указывает на снижение деловой активности). А сводный индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) оказался еще ниже такого же порога – 44,3 п. (и хуже всего компании оценили свое финансовое положение).

Баланс планов выпуска в сентябре-октябре, по данным индекса промышленного оптимизма от ИНП РАН, оставался нулевым, несмотря на некоторое улучшение оценок спроса. «Регулярные и безуспешные попытки предприятий закрепить оптимизм своих производственных планов после начала снижения регулятором ключевой ставки демонстрируют недостаточную скорость снижения этого показателя денежно-кредитной политики», – констатировали в институте.

Между тем, как отметили в Райффайзен банке, резкое ускорение промышленности в сентябре «является аргументом в пользу того, что экономика еще не вошла в фазу устойчивой «мягкой посадки». А это, в свою очередь, «может потребовать от ЦБ сохранения жесткой денежно-кредитной политики более продолжительное время».