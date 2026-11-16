Федерация хоккея Германии поддержала решение не допускать Россию на МЧМ-2027

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Федерация хоккея Германии выпустила заявление после того, как Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение не допускать сборную России к молодежному чемпионату мира 2027 года.

Причиной названа позиция правительства Канады.

В заявлении немецкой федерации подчеркивается: турнир в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет в запланированные сроки.

ИИХФ уведомила национальные федерации о том, что Россия в соревнованиях участвовать не будет, а Норвегия сохранит место среди участников.

Федерация хоккея Германии приветствовала четкую позицию канадского правительства по этому вопросу, а также солидарность других стран, которые вместе с немецкой стороной выступили против возвращения России.

По мнению федерации, эта общая позиция сыграла важную роль в последние недели — как для молодежного чемпионата мира, так и для других турниров под эгидой ИИХФ.