Барабанов признан лучшим нападающим 10-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hc-avto.ru

КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели регулярного чемпионата сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба лиги.

Главным героем недели среди нападающих стал Александр Барабанов из «Автомобилиста»: в двух матчах он набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности +2, а в игре с «Ак Барсом» (5:1) оформил дубль.

Летом Барабанов перешел из «Ак Барса» в «Автомобилист»; всего в 25 матчах за новый клуб он набрал 16 (6+10) очков.

Лучшим вратарем недели признан Зак Фукале («Динамо» Минск): он одержал две победы в трёх матчах, отразил 97,89% бросков при коэффициенте надёжности 0,68 и оформил «сухарь» в игре с «Авангардом» (4:0).

Лучшим защитником стал Владимир Грудинин («Северсталь») — 4 (0+4) очка в двух матчах при показателе полезности +3.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Артемий Низамеев («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах с показателем полезности +2.