В Татарстане прошел межрегиональный семинар по программе «Обучение служением»

В Высокогорском районе Татарстана впервые провели межрегиональный семинар, посвященный развитию программы «Обучение служением». В мероприятии приняли участие 70 представителей Добро.Центров, некоммерческих организаций, вузов и бизнес-сообщества из четырех регионов России.

Участники обсудили возможности программы и способы ее внедрения в образовательный процесс. Эксперты представили успешные практики социальных проектов и рассказали, как образовательные организации могут включать общественно полезную деятельность в работу со студентами.

«Программа „Обучение служением“ помогает объединить образовательный процесс с решением актуальных задач общества, вовлекая студентов в общественно полезную деятельность. Уверен, что полученные знания и идеи станут основой для дальнейшего развития добровольчества в Татарстане и других регионах страны», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

По итогам встречи представители организаций договорились о сотрудничестве и наметили конкретные шаги по привлечению молодежи к решению социально значимых задач.

Организатором семинара выступила АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Ассоциации Добро.рф.

Развитие добровольчества и воспитание социально ответственной молодежи входят в число задач национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.