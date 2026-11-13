news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 ноября 2026 11:50

В Татарстане вырастили 32,7 млн саженцев деревьев за год

Читайте нас в
В Татарстане вырастили 32,7 млн саженцев деревьев за год
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в 2026 году вырастили 32,7 млн саженцев деревьев в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Такие данные получили после инвентаризации базисных лесных питомников республики.

Из общего количества 28,6 млн составляют сеянцы хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Еще 4,1 млн – саженцы лиственных деревьев, в том числе дуба, березы и ясеня.

План по выращиванию посадочного материала удалось перевыполнить на 5%, сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. Он отметил, что этого достигли благодаря работе специалистов лесной отрасли, использованию современного оборудования и соблюдению агротехнических требований. Качество саженцев соответствует установленным стандартам.

Посадочный материал используют в 2027 году для восстановления лесов, проведения природоохранных акций и создания защитных лесных насаждений в республике.

Работы ведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

#посадка деревьев #саженцы деревьев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

12 ноября 2026
Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

13 ноября 2026
Новости партнеров