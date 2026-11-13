В Татарстане вырастили 32,7 млн саженцев деревьев за год

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В Татарстане в 2026 году вырастили 32,7 млн саженцев деревьев в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Такие данные получили после инвентаризации базисных лесных питомников республики.

Из общего количества 28,6 млн составляют сеянцы хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Еще 4,1 млн – саженцы лиственных деревьев, в том числе дуба, березы и ясеня.

План по выращиванию посадочного материала удалось перевыполнить на 5%, сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. Он отметил, что этого достигли благодаря работе специалистов лесной отрасли, использованию современного оборудования и соблюдению агротехнических требований. Качество саженцев соответствует установленным стандартам.

Посадочный материал используют в 2027 году для восстановления лесов, проведения природоохранных акций и создания защитных лесных насаждений в республике.

Работы ведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».