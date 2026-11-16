Резкие сигналы будильника могут вызывать стресс и усиливать чувство усталости. Об этом рассказала кандидат искусствоведения, доцент института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена Анастасия Папенина.

По словам специалиста, громкие звуки, например сирена или стандартный сигнал «радар», организм воспринимает как предупреждение об опасности. Это провоцирует учащение пульса и выброс адреналина.

«Это можно сравнить с уроком, который учитель начинает с крика: внимание он, конечно, получит, но рабочего настроя в классе не будет», – объяснила Анастасия Папенина.

Для мягкого пробуждения эксперт рекомендует выбирать мелодии, которые начинаются тихо и постепенно становятся громче. Лучше всего подходят фортепиано, арфа, флейта и металлофон. Также можно использовать инструментальные композиции или вокал без отчетливо различимого текста. При этом любимые песни с приятными воспоминаниями тоже подойдут, а надоевшие и грустные треки лучше исключить.

Из природных звуков музыковед советует пение птиц. Шум дождя, прибоя и леса, напротив, не подходит для осенних утренних пробуждений. Кроме того, с октября важно сочетать звуковой сигнал с включением теплого света, поскольку именно освещение помогает организму снижать выработку мелатонина.

«Полностью заменить свет музыка не может, но она блестяще работает на создание настроения. Мелодии в мажоре с тембрами гитары или укулеле создают ощущение тепла. А после мягкого пробуждения стоит сразу переключиться на ритмичную музыку в темпе allegro – от 100 до 120 ударов в минуту. Она идеально сопроводит утренние сборы и поможет завести организм», – рассказала музыковед.