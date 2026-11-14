В Казани покажут семейную комедию «Испытание аулом 2. Ход конём»

Закрытый предпремьерный показ российской семейной комедии «Испытание аулом 2. Ход конём» состоится 15 ноября в Казани. Зрители увидят картину до начала общероссийского проката, который запланирован на 26 ноября, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов Татарстана.

Фильм продолжает историю, рассказанную в первой части «Испытание аулом», вышедшей в 2023 году. По сюжету двоюродные братья Тимур и Батыр приезжают в аул к дедушке Асан-Атаю и постоянно соперничают. Однако исчезновение породистого жеребца заставляет их объединиться, чтобы помочь семье.

Картина затрагивает темы взаимопомощи, уважения к старшим, сохранения семейных и национальных традиций.

Режиссёрами фильма выступили Магомет-Али Найманов и Зураб Копсергенов.

Мероприятие пройдет в закрытом формате, попасть на него можно будет только по приглашениям. После просмотра запланирована встреча со зрителями с участием представителей творческой группы фильма.