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Общество 13 ноября 2026 18:29

Тракторист из Кайбицкого района занесен на Электронную доску почета РТ

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Тракторист-машинист из Кайбицкого района РТ Альберт Лазарев занесен на Электронную доску почета Республики Татарстан. Об этом пишет местная газета «Кайбицкие зори».

Издание при этом замечает, что профессиональный труд агрария неоднократно отмечался на республиканском и федеральном уровнях.

Так, в 2017 году Лазарев оказался удостоен почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В 2023 году тракторист был награжден благодарностью Государственного Совета РТ и отмечен почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. А в 2024-м ему присвоили почетное звание «Заслуженный механизатор Республики Татарстан».

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

#Электронная доска почета РТ
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