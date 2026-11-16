В РТ создали усовершенствованную топливовоздушную форсунку для ГТД

Исследователи Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КАИ) разработали новую конструкцию топливовоздушной форсунки для газотурбинных двигателей (ГТД) и получили на нее патент. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Форсунка новой конструкции позволяет обеспечить стабильное и полное сгорание газообразного топлива, уменьшить расход газа, а также повысить ресурс и экологическую безопасность при эксплуатации ГТД. Решение этих задач способствует достижению целей национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Форсунка – ключевой элемент камеры сгорания (узла газотурбинного двигателя, в котором происходят процессы горения). Через нее подается и распределяется топливо, обеспечивая оптимальное смешивание его и воздуха. Если форсунка работает неэффективно, она может формировать неустойчивое горение или перегреваться. Топливо в результате сгорает не полностью и не обеспечивает надежный запуск двигателя, что снижает КПД и повышает выбросы вредных загрязняющих веществ.

Существующие варианты форсунок обладают рядом недостатков. Речь идет о нестабильном горении, перегреве смесительной втулки, низком качестве газовоздушной смеси и так далее.

Казанские разработчики изменили форму и расположение ключевых элементов устройства. Так, смесительная втулка выполнена в виде расширяющегося патрубка с отверстиями и специальным переходным конусом, что помогает равномерно распределять поток и снимает перегрев детали. Распылитель имеет кольцевую проточку со сквозными отверстиями и отдельное осевое отверстие – это позволяет подавать топливо сразу в нескольких направлениях и добиваться лучшего смешивания с воздухом.

В свою очередь, корпус форсунки сделан цилиндрическим со специальной ступенькой и отверстиями, которые помогают формировать оптимальный поток топливно-воздушной смеси. Корончатая гайка выполнена пустотелой, с плавным переходом от сферического входа к цилиндрической части, из-за чего поток воздуха входит без «отрывов», которые могли бы нарушить стабильность горения.

«Значимость разработки заключается в более стабильном и полном сгорании топлива, что означает меньший расход газа и снижение вредных выбросов. <...> надежность запуска и устойчивость горения повышают общую экологическую безопасность и ресурс двигателя, что критично для объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры. Это важный шаг к более экономичным и экологичным энергетическим установкам», – заметил доцент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Андрей Бакланов.

Решение ученых признано новым и обладающим изобретательским уровнем. Соответственно, изобретению Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдан патент RU 2 871 752 C1.

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