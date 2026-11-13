Татарстан вошел в число лидеров России по цифровой трансформации

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития РТ

Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по цифровой трансформации в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Эффективность работы субъектов оценивали по 35 показателям, включая импортозамещение, кибербезопасность, развитие государственных услуг и внедрение сервисов национального мессенджера «МАКС».

Одним из факторов высокой оценки Татарстана стало развитие мобильной связи. В 2026 году в республике планируют построить более 1,1 тыс. базовых станций. Из них 79 появятся в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Кроме того, во всех образовательных учреждениях региона есть Wi-Fi и системы видеонаблюдения.

Республика также входит в число лидеров по поддержке ИТ-отрасли. По итогам первого полугодия 2026 года Татарстан занял третье место в России по объему выданной ИТ-ипотеки. Специалисты оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Для ИТ-компаний действует региональная программа налоговых льгот «кITык». Благодаря ей ставка налога для организаций на упрощенной системе налогообложения по статье «Доходы» снижена с 6% до 1%, а по статье «Доходы минус расходы» – с 10% до 5%.

Высокую оценку республика получила и за внедрение сервисов мессенджера «МАКС». С их помощью жители могут получать государственные и бытовые услуги через чат-боты:

«Госуслуги РТ» – позволяет оплачивать коммунальные услуги и газ, проверять штрафы, отслеживать отправления «Почты России» и узнавать расписание аэропорта Казани.

Чат-бот МФЦ Татарстана – помогает записаться на прием, проверить загруженность офисов и получать уведомления о готовности документов.

«Мое здоровье. Татарстан» – дает возможность записаться к врачу и получить телемедицинскую консультацию.

Развитие таких сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Еще одним направлением цифровой трансформации стало внедрение искусственного интеллекта. Государственные служащие используют более 200 цифровых помощников на базе ИИ-платформы «ГосПромпт». Они помогают готовить презентации и отчеты, анализировать обращения граждан и выполнять другие задачи.

Для учителей работает сервис «Ассистент педагога», который автоматизирует создание тестов, анализ успеваемости и подбор индивидуальных заданий. Кроме того, в Татарстане планируют разработать более 100 ИИ-агентов для автоматизации повседневной работы министерств и ведомств.

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин отметил, что республика заняла первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации благодаря совместной работе региональной команды. По его словам, Татарстан перешел от отдельных проектов автоматизации к комплексному внедрению цифровых решений в здравоохранении, образовании, строительстве и сельском хозяйстве.

Главным результатом цифровизации министр назвал повышение удобства услуг для жителей и бизнеса. Он также подчеркнул развитие сервисов на основе искусственного интеллекта и внедрение отечественных ИТ-разработок. Начвин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку цифровых инициатив и федеральные власти за высокую оценку работы республики.