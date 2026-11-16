Госжилинспекция Татарстана обязала «Домус» пересчитать плату за ЖКУ из-за ошибок

Госжилинспекция Татарстана обязала управляющую компанию «Домус» пересчитать плату за жилищно-коммунальные услуги из-за ошибок в начислениях. С аналогичной проблемой столкнулись жители ЖК «Дом у сада»: в некоторых квитанциях суммы достигали 100 тыс. рублей, сообщают «Вести Татарстан».

Проверка Госжилинспекции показала, что «Домус» неправильно рассчитывал норматив подогрева воды. Компания объединила два отдельных компонента – холодную и горячую воду, хотя начислять их нужно раздельно.

По данным жилищной инспекции, жильцы переплачивали по этому пункту более полутора лет. Управляющая компания должна пересчитать плату по трем позициям. Исправить ошибки необходимо до 7 декабря.

Если сумма в квитанции кажется завышенной, сначала нужно выяснить, кто начисляет плату за услугу: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. Затем следует направить письменное обращение, указав спорный период и сумму, и получить подтверждение его регистрации.

После этого организация должна проверить начисления и сообщить о результатах жильцам. Если ответ не устроит, можно обратиться в Госжилинспекцию Татарстана или в суд.