Выпускники программы «Закупщик» разработали цифровые инструменты для госзакупок

В Госкомитете Татарстана по закупкам подвели итоги четвертого потока образовательной программы «Закупщик. Новое поколение». Выпускники защитили проекты по цифровизации закупочной деятельности и получили сертификаты.

В итоговом круглом столе участвовали председатель Госкомитета Марат Зиатдинов, его заместитель Мария Алмазова, генеральный директор Центра развития закупок РТ Нияз Газеев и отраслевые эксперты.

Участники представили прототипы цифровых инструментов, в том числе «Помощника закупщика» и систему для выбора оптимального способа определения поставщика.

Программа действует с августа 2025 года. За это время обучение прошли четыре потока, а общее число выпускников достигло 30 человек. Большинство из них уже работают в сфере госзакупок на государственной службе. Специалисты трудоустроены в пяти организациях республики: Госкомитете РТ по закупкам, Минздраве РТ, Госкомитете РТ по туризму, ГКБ № 16 и Татэнергосбыте.

Марат Зиатдинов отметил, что программа помогает не только получить необходимые знания, но и начать карьеру в сфере закупок. По его словам, выпускники пополняют кадровый состав как государственных заказчиков, так и поставщиков.