Илнур Вафин: «Все хотели стать футболистами, а я мечтал работать на заводе»

Илнур Вафин c детства мечтал работать на заводе, где трудились его родители. Еще мальчишкой он смотрел на «Казаньоргсинтез» из окна квартиры и представлял, что однажды будет здесь работать. Детская мечта сбылась: сегодня он руководит сменой на производстве «Этилен-300» и считает, что за надежной работой большого предприятия всегда стоят люди.





Одна семья – одна работа

В семье Вафиных работа на заводе не просто профессия, а общее дело, которым по-настоящему гордятся. Отец Илнура 40 лет трудился аппаратчиком пиролиза, мама – 37 лет аппаратчиком водной очистки. Старший брат тоже связал свою карьеру с казанским предприятием СИБУРа: начинал слесарем, а сейчас работает ведущим инженером по автоматизированным системам управления технологическими процессами.

Работать на заводе с детства мечтал и сам Илнур.

«Я смотрел на трубы, которые были видны из окна нашей квартиры, и мечтал попасть на завод. Все вокруг хотели стать футболистами или космонавтами, а я хотел работать на промышленном предприятии», – вспоминает он.

Детская мечта сначала привела его в Казанский химико-технологический институт, а потом уже и на «Казаньоргсинтез». Это было в 2012 году. Начинал аппаратчиком, сегодня Илнур Вафин руководит сменой.

«Я не помню, чтобы мне было страшно. Помню, что чувствовал большую ответственность. Хотелось, чтобы родителям не пришлось за меня краснеть. Когда я только пришел, многие знали меня как сына Вафиных, это накладывало определенную ответственность», – говорит о первых днях работы собеседник.

Первое знакомство с производством запомнилось ему прежде всего масштабом. Трубопроводы, приборы, оборудование – все казалось огромным и сложным. Постепенно за множеством деталей открылась целая система, в которой каждый процесс связан с другим.

«Космический корабль я никогда не видел, но тогда подумал: наверное, он выглядит именно так», – улыбается Илнур.

Когда рядом надежная команда

Третий год Илнур работает в роли начальника смены. Многие коллеги рядом с ним с первых лет работы. Свой коллектив он называет второй семьей.

«Когда идешь на работу с улыбкой, потому что скоро увидишь коллег, значит, между вами действительно есть дружба и доверие. Я ценю каждого в команде», – говорит он.

Впрочем, на производстве одних теплых отношений недостаточно: важны слаженность, внимательность и готовность подставить плечо. От каждого зависит безопасность всей смены, поэтому особенно нужны взаимопонимание и спокойствие.

Как работает современное производство

Илнур Вафин руководит сменой на производстве «Этилен-300». Если объяснять его работу коротко: здесь из газа получают пирогаз, а из него – этилен. За этой технологической цепочкой стоят десятки взаимосвязанных процессов, сотни параметров и решения, от которых зависит стабильная работа оборудования.

«Если начать рассказывать обо всем подробно, можно проговорить не один час. Производство у нас действительно очень интересное», – отмечает нефтехимик.

За годы работы Илнура предприятие заметно изменилось. Современное производство – это тысячи единиц оборудования и сотни связанных между собой параметров. Цифровые системы помогают специалистам контролировать процессы, быстрее находить причины отклонений и принимать решения.

«Цифровизация в разы ускоряет и облегчает работу», – говорит собеседник.

Меняется и отношение к рабочим профессиям. Илнур связывает это в том числе с тем, какую роль предприятие играет в жизни города.

«Я горжусь, что работаю в СИБУРе и являюсь частью такого большого химического производства. Приятно видеть, что предприятие – часть городской жизни. СИБУР участвует в городских проектах, поддерживает мероприятия, помогает создавать и обновлять общественные пространства», – рассказывает Илнур.

Семейная гордость – особенная награда

Связь предприятия с городом Илнур почувствовал лично. Перед Днем химика СИБУР разместил на казанских билбордах фотографии сотрудников, которые вносят вклад в развитие предприятия и команды. Одним из героев проекта стал Илнур Вафин.

О том, что его фотографии появилась в городе, Илнур узнал неожиданно – на тренировке сына по футболу.

«Я часто после работы приезжаю туда в спецодежде, и дети, и родители привыкли видеть меня в таком виде, поэтому на билборде узнали сразу», – вспоминает он.

По его словам, услышав новость, несколько часов не мог перестать улыбаться. Сразу после тренировки семья отправилась посмотреть на билборд.

«Конечно, это повод для гордости для всей семьи. Особенно очень расчувствовались родители – мама даже прослезилась. Родительская гордость для меня очень важна. Спасибо СИБУРу за такую программу», – отмечает Илнур.

На завод – за развитием

В качестве руководителя Илнур общается с кандидатами, которые хотят начать строить карьеру на предприятии. По его наблюдениям, сегодня интерес молодежи к производственным профессиям растет.

«Я общаюсь на собеседованиях с молодыми ребятами. И не раз приходилось слышать, что они хотят работать на производстве, потому что это СИБУР. И это здорово», – говорит собеседник.

Коллектив Илнура тоже молодой: средний возраст смены – 23 года. Признается, что хоть сам еще не старый, но с интересом наблюдает, как молодые сотрудники задают вопросы и предлагают свой взгляд на привычные процессы.

«Опыт важен, но нужен и молодой взгляд. Мне интересно общаться с ребятами, видеть, как они смотрят на жизнь и работу. У молодежи в СИБУРе много возможностей для развития. Главное – не лениться и продолжать учиться».

Сам Илнур говорит, что сейчас учится даже больше, чем в школе или институте: знания и навыки приходится постоянно обновлять. Это и есть секрет успеха и карьерного роста.

Когда он только пришел на предприятие, рядом были опытные коллеги. Они подсказывали, поддерживали и учили главному – не стесняться задавать вопросы. Теперь этот принцип передает новичкам сам Илнур.

«Не бойся спрашивать, если в чем-то сомневаешься или чего-то не знаешь», – так он формулирует совет, который запомнил на всю жизнь.

Когда-то он смотрел на завод из окна и представлял, что однажды станет его частью. Теперь за надежной работой большого производства стоит и его собственная история – о семейной традиции, ответственности и гордости за дело, которому он посвятил себя.

Фото предоставлены пресс-службой казанского предприятия СИБУРа