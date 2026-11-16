Школьники из Татарстана разрабатывают проекты для сотрудничества с ОАЭ

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Участники международного молодежного лагеря «Друзья» в Абу-Даби знакомятся с культурой и образовательными площадками ОАЭ, а также разрабатывают проекты, которые планируют реализовать после возвращения в Татарстан. Одним из ключевых событий программы стал визит в Гуманитарный университет имени Мухаммеда бен Заида.

Школьники представили культуру и традиции республики ректору вуза Халифе Мубараку Аль Дахери и почетным гостям. Для делегации провели экскурсию и познакомили ее с образовательной средой университета. Полученный опыт подростки используют при разработке собственных инициатив.

По словам председателя Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыковой, главная задача поездки – не только познакомить школьников с другими культурами, но и помочь им подготовить конкретные проекты для Татарстана. После возвращения участники смогут применить полученные знания в школах, молодежных объединениях, культурных и волонтерских инициативах.

Лагерь проходит в Абу-Даби с 12 по 19 ноября. В делегацию вошли 78 человек, в том числе школьники в возрасте от 14 до 17 лет, сопровождающие и организаторы. Проект реализует Министерство по делам молодежи Татарстана при поддержке Академии молодежной дипломатии, регионального отделения «Движения первых» и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Образовательная программа сочетается с культурным обменом. В Русской школе Абу-Даби имени Примакова участники представили Татарстан и провели Сабантуй. Школьники подготовили презентации, творческие номера и угостили гостей чак-чаком.

С культурой ОАЭ делегация знакомится во время экскурсий. Участники посетили фестиваль шейха Заида, Лувр Абу-Даби и Музей естественной истории. Программа позволила им узнать больше об истории, искусстве и наследии разных цивилизаций.

Отдельный блок посвящен международному сотрудничеству. Школьники встретились с атташе посольства России в ОАЭ Владимиром Красноперовым и обсудили развитие науки, современные технологии и возможности взаимодействия двух стран.

С участниками также пообщался торгово-экономический представитель Татарстана в Дубае Тимур Хайрутдинов. Специалист по внешнеэкономической деятельности Алсу Миндубаева поделилась опытом работы в международной экономике и рассказала о необходимых для этой сферы навыках.

Пресс-секретарь Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Зиля Гимазова представила историю организации, ее проекты и рассказала о роли молодежи в развитии диалога между странами.

Полученные знания школьники используют при подготовке инициатив в сфере культуры, спорта, медиа, молодежной дипломатии, экологии и добровольчества. Проекты направлены на развитие сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ.