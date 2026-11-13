Шесть участников из Белоруссии выступят на фестивале «Наше время»

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время – Безнен Заман»

Участников из Белоруссии, которые приехали на суперфинал фестиваля «Наше время – Безнен Заман», встретили в международном аэропорту Казани.

Минскую делегацию представляют шесть человек. Они выступят в номинации «Музыка» и покажут свои творческие номера на главной фестивальной сцене.

Гостей встретили по татарским национальным традициям: девушки в национальных костюмах преподнесли им каравай и чак-чак. Встреча прошла в праздничной атмосфере.

Уже сегодня участники из Белоруссии представят свои номера на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В этом году фестиваль объединил представителей разных стран и регионов. Помимо Белоруссии, в нем примут участие коллективы и исполнители из Турции, Казахстана и Удмуртии.