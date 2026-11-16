Небольшое поселение Татарстана вошло в тройку лучших в России

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Среднетиганское сельское поселение Алексеевского района заняло третье место во II категории Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026». На федеральном уровне отметили проект по привлечению инвестиций и вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот.

В поселение входят два села – Средние и Нижние Тиганы, где проживают 643 человека. Несмотря на небольшую численность населения, здесь зарегистрировано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства: работают сельхозпредприятия, семейные фермы, пасеки, грибная ферма и другие производства.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Важную роль в развитии территории играет сотрудничество администрации с предпринимателями и инвесторами. В частности, сельхозпредприятие ООО «Алга» в 2025 году направило на развитие инфраструктуры поселения 16,5 млн рублей. Еще около 10 млн рублей вложили другие инвесторы.

Один из примеров рационального использования земель – преобразование бывшей колхозной территории площадью 20 гектаров. Участок расчистили и выровняли, подготовив площадку для будущего конного комплекса. Здесь планируют организовать обучение верховой езде и конные прогулки.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Глава Среднетиганского сельского поселения Илдар Хаматвалиев считает, что главный ресурс развития села – сами жители и их готовность сообща решать общие задачи.

«Думаю, главный секрет – в людях и доверии. Можно строить большие планы, но без поддержки жителей реализовать их будет очень сложно. Мне в этом отношении повезло: у нас живут трудолюбивые, неравнодушные люди, которые искренне любят свою малую родину», – рассказал он «Татар-информу».

Жители участвуют в благоустройстве общественных пространств, выходят на субботники, помогают содержать сельские кладбища. Кроме того, в поселении действует программа самообложения граждан. С учетом республиканского софинансирования в 2025 году по ней удалось собрать около 2 млн рублей. Средства направили на ремонт дорог, водоснабжение и благоустройство.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Полученную за победу в конкурсе денежную премию (7 млн рублей) планируют направить на благоустройство территории, реконструкцию сетей водоснабжения и улучшение состояния дорог.